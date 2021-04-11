Erdoğan’ın imzasıyla cennet koy özelleşti! Tepkiler çığ gibi…

6 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Muğla’nın Datça ilçesinde bulunan Kargı Koyu yakınlarındaki hazine arazisinin bir bölümüne “Otel alanı, günübirlik tesis alanı, park alanı, otopark” yapılmasının önü açıldı.

Cennet koyun Cumhurbaşkanlığı kararıyla Özelleştirme İdaresi'ne devredilmesine bölge halkı tepki gösterdi.

“KABUL EDİLEMEZ BULUYOR, KARŞI ÇIKIYORUZ”

“Datça Demokrasi Platformu” çatısı altında bir araya gelerek karara karşı çıkan Muğla halkı, Çarşamba günü Cumhuriyet Meydanı’nda eylem düzenleyerek basın açıklaması yapma kararı aldı. Datça Demokrasi Platformu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

*Hepimizin, canlı cansız tüm varlıkların müştereği olan kıyılar ve diğer doğal varlıkların piyasanın ticaret konusu haline getirilmesinin kabul edilemez ve kentin toplumsal barışını bozmaya elverişli olduğu ortak düşüncesindeyiz. Doğal yapısıyla Türkiye'nin özellikli coğrafyalarından biri olan ve otuz yıl önce bütünü Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak belirlenmiş olan Datça'nın bu yapısının korunması uluslararası sözleşmelerin de gereğidir.

*Son zamanlarda giderek belirginleşen ve gezegenin sonunu getireceği neredeyse genel kabul gören iklim krizi sadece edilgen olarak etkilendiğimiz bir süreç değil, her toplumsal etkinliğin aktif olarak katkıda bulunduğu bir süreç olduğunun bilinci içindeyiz.

*Bunun kendiliğinden ve doğal bir süreç olmadığını, tüketim kalıplarından üretim biçimine, sistemin tarihsel bir ürünü olduğunu; bunları değiştiren, doğal varlıkların korunmasını öngören bir tutumun, bu süreci yavaşlatmanın ve durdurmanın asıl yolu olduğunu biliyoruz.

*Ülkemizin bütününde ciddi bir sorun haline gelen kıyılarımızın işgal ve talanına Datça hep karşı çıktı, daha güçlü biçimde karşı çıkmaya devam edeceğiz. Yakın günlerde şehrimizin gündeminde olan Kızlanaltı'nda yeni bir kıyı kiralaması ve Türkiye'nin en güzel koylarından Kargı Koyu'nu çevreleyen, hepimizin ortak varlıklarından birinin satılması kararını kabul edilemez buluyor ve karşı çıkıyoruz.

“GÖZÜNÜ DİKMİŞ TALANCILAR”

Kararname ile özelleştirmeye siyasetçilerden de tepkiler geldi. CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, “Gözünü yurdumun her köşesine dikmiş talancılar var. Yurdumun her köşesini talancılardan kurtarmak için direnen milyonlar var” diyerek özelleştirme kararına tepki gösterdi.

“CENNET KOYLAR TALAN EDİLİYOR”

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın ise tepkisini şu ifadelerle dile getirdi: “Cennet koylar talan ediliyor. Muğla Datça’da Kargı Koyu yakınlarındaki hazine arazisinin bir bölümünün Cumhurbaşkanı Kararı ile otel ve otopark yapılmasının önü açıldı. Özelleştirme İdaresi imara da el attı! Boşuna ucube sistem demiyoruz!”

“SİZ DOĞAYA, TÜRKİYE’YE DÜŞMANSINIZ!”

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, “Siz, doğaya düşmansınız! Siz, Türkiye'ye düşmansınız! Datça’daki Kargı Koyu'na Cumhurbaşkanı Kararı ile otel yapılmasının önü açıldı” tepkisini dile getirdi.

İYİ Parti Kurucular Kurulu ve GİK Üyesi Sevin Çağlayan, “Aman el uzatmadık, satmadık hiçbir yer bırakmayın ülkede. Dünyadaki cennetin Datça Kargı Koyu'nun Cumhurbaşkanı kararı ile betonlaştırılması çok büyük ayıp. Yok edeceğiniz doğa harikası topraklar babanızın malı değil, yeter artık” ifadelerini kullandı.

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