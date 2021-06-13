Eskişehir’in ‘ölüm yolları’ TBMM’de yine gündemde

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, uluslararası anlaşmaların görüşüldüğü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda Eskişehir'de binlerce ölümlü kazanın yaşandığı ‘ölüm yollarını' gündeme getirdi.

‘YÜZLERCE ÖLÜMLÜ KAZA YAŞANDI’

Çakırözer, Komisyona katılan Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'na Afyon-Kırka-Seyitgazi yolu ile Eskişehir-Alpu-Mihallıçcık yolunun ne zaman tamamlanacağını sordu. Meclis'te Genel Kurul'da, bütçe görüşmelerinde, komisyonlarda defalarca gündeme getirilmesine rağmen yolların hala tamamlanmamasına tepki gösteren Çakırözer, “Bu yollarda her yıl yüzlerce ölümlü kaza yaşanıyor. İnsanlarımız yaşamlarını yitiriyor. Artık yeter, bu yolları bitirin” dedi.

‘SADECE ESKİŞEHİRLİLER KULLANMIYOR’

Meclis'te ‘ölüm yolu' olarak adlandırılan bu yolların bitirilmesi için defalarca çağrıda bulunduğunu aktaran Çakırözer, “Afyon-Kırka-Seyitgazi yolu, Eskişehir-Alpu-Beylikova- Mihallıçcık yolu yıllardır tamamlanmadı. Bütçede söylüyorum, Genel Kurulda söylüyorum. Benden önceki yıllarda da Milletvekillerimiz defalarca gündeme getirmiş. Ama hala dikkate alan yok. Bu kadar duyarsızlık artık yeter. Çünkü sadece Eskişehirliler değil on binlerce insanımız Afyon-Seyitgazi-Kırka yolunu kullanıyor.

Bu iktidar, Afyon ilinden çıkıp da Gazlıgöl'e kadar çift gidiş, çift geliş kaymak gibi yol yapıyor bu yol Eskişehir il sınırında ölüm yoluna döndürüyorsa ve çağrılarımıza duyarsız kalınıyorsa bunu kabul edemeyiz. Eskişehir'in şu anda en fazla ölüm yaşanan yolu, bu Afyon-Kırka-Seyitgazi yoludur. Hele kışın neredeyse her gün kaza oluyor bu yolda. Topu topu yapacağınız 30-40 kilometre yol. Artık Eskişehir'imizin bu ölüm yollarına de el atın” diye konuştu.

‘YAPACAĞIZ DİYORSUNUZ, SEÇİM BİTİNCE UNUTUYORSUNUZ’

Eskişehir-Alpu-Mihallıçcık yolunu da Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu'nun gündemine getiren Çakırözer, yolun ne zaman tamamlanacağını sordu. Çakırözer, “Eskişehir'de yine Eskişehir-Alpu-Beylikova-Mihalıççık yolu yapacağız deniyor. Seçim zamanı kamyonlar geliyor, çalışma yapılıyor, ondan sonra seçim bittiği anda onlar da ortadan kayboluyor. Bunlar kabul edilemez. Bu konuda ben parti ayrımı gözetmeksizin tüm milletvekillerimizden destek istiyorum” dedi.

‘KESİN TARİH YİNE YOK!’

Çakırözer'e yanıtında Afyon-Kırka-Seyitgazi yolunun ne zaman yapılacağına ilişkin kesin tarih vermeyen Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu projenin bitirilmesinin ardından yolun yatırım programına alınarak yapılmasının planlandığını söyledi. Uraloğlu, yaklaşık 40 kilometrelik Eskişehir-Alpu karayolu genişletme çalışmasının da iki kilometrelik bölümün bitirildiğini açıklayarak, çalışmalara devam edeceklerini belirtti.