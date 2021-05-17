Esnaf: Borç içindeyim, nasıl helalleşeceğiz?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kontrollü normalleşmenin ilk gününde Ankara'da restoran, kafe ve pastane esnafıyla bir araya geldi. Ziyaret sırasında vatandaşlarla bayramlaşan Babacan, sektörün yaşadığı sorunlar hakkında esnafın sorunlarını dinledi.

“KAPANMA SADECE RESTORAN İŞLETMECİLERİNE ÖZEL”

Bir pastane işletmecisi Babacan’a, “Aç karnımızı doyurmaya, ödemelerimizi yapmaya çalışıyoruz. Kira çıkmıyor. Cepten yiyoruz. Yiyecek cep de kalmadı” diyerek şunları söyledi:

* Kapanma sadece restoran işletmecilerine özel bir şey gibi. Sıkıntıdayız. Yüzde 50 kapasiteyle açın deseler…

* Zaten öncekinde de buna uyum sağladık ve müşterimizi ona göre aldık. 15 kişiden fazlasını almadık.

“KİMSE ‘KİRANI ÖDEDİN Mİ' DİYE SORMUYOR”

Bir restoran işletmecisi ise şu ifadeleri kullandı:

* Bir yıldır zarar ediyoruz. Esnafın hali perişan. Bize gelen müşteri bir saat oturur. Yemeğini yer ve gider. Mesafeli olduktan sonra bunun zararı nedir, anlamıyoruz.

* Kimse gelip bize ‘kiranı ödedin mi, stopajını, KDV'ni, personelin maaşını çıkarttın mı?’ diye sormuyor. Sadece aç-kapat, aç-kapat.

“NASIL HELALLEŞECEĞİZ?”

Babacan esnafa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Sıkıntıya düşen esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” sözlerini hatırlattı. “Lafla olmuyor” diye tepki gösteren esnaf sözlerini şöyle sürdürdü:

* Nasıl helalleşeceğiz? Lafla olmuyor bu işler. Benim keyfim yerinde değil. Zarar etmişim, borç içerisindeyim. Nasıl helalleşeceğiz? Benim aklım almıyor. Üzgünüz. Uygulamalar adil değil.

* Ülkenin kalkınmasında, masraflarında bizim desteğimiz yok mu? Ne kadar müşteri gelirse o kadar ciro yapıyoruz. Müşteri gelmiyor ama her şey devam ediyor. Kazanmadığımız parayı ödüyoruz. Ya cepten ödüyoruz ya borç alıyoruz. Bunun adaleti, helalleşmesi nerede?

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