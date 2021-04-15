Esnaf isyan etti: Ekmek parası bulamıyoruz, kan ağlıyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından, geçen hafta vatandaşın sorunlarını dinlediği saha ziyaretlerinden olan Şırnak ziyaretinden yeni bir görüntü paylaştı.

“ESNAF MAĞDUR EDİLDİ”

Babacan'la sorunlarını paylaşan bir esnaf, iş yerleri kapatılırken önünün arkasının hiç düşünülmediğinden, önlem alınmadığından dert yandı, ‘'10 yıldır esnafım son 2 -3 yıldır işimi yapamıyorum. Pandemi ile esnafın yükü arttı. Lokantaları, işyerlerini kapattılar ve arkasını hiç düşünmediler. Esnaf mağdur edildi. Sık bir dar boğazdayız. Pandemi nedeniyle kapatılması gereken yerler kapatılsın ancak bunun altyapısının düşünülmesi gerekirdi'' diye konuştu.

“KAN AĞLIYORUZ”

Bir başka esnaf, derdini Babacan'a anlatırken evine ekmek götüremediğini, maddi zorluklar yaşadığını şu sözlerle belirtti: “Evimize götürecek ekmek parası bulamıyoruz. Esnafız, kan ağlıyoruz. Biz sizin dürüstlüğünüze inanıyoruz…''

“İFLAS ETMEK ZORUNDA BIRAKILIYORUZ”

Pandemi süreci doğru yönetilmediği için iflas noktasına geldiğini söyleyen, kuyumculuk yapan bir diğer esnaf ise şunları söyledi: “En işlek caddelerden birinde dükkanım var ama artık iflas noktasına geldim. Buna mecbur kalıyoruz. Biz halimizin ne olacağını bilmiyoruz. Adaletli bir yönetim istiyoruz. Esnafın düşünülmesini istiyoruz.''

“KAR EDEN 3,5 KİŞİ ZARAR EDEN 84 MİLYON”

13 Nisan’daki Çankaya'da 1. Olağan İlçe Kongresi'ndeki konuşmasının bir bölümünü de sosyal medya hesabından paylaşan Babacan, Kanal İstanbul Projesi eleştirdi. Babacan, “Bir bilmecem var. Kasa tamtakır kuru bakır. Bir proje isteniyor; kamu maliyesini çökertir, özel sektörün maliyetini artırır. Bütçeyi batırır, vergiyi tırmandırır. Acaba bu projenin adı nedir?” notuyla paylaşılan videoda şu ifadeler yer alıyor:

* Bu proje değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'ne ve bütçesine bir ipotek koyma projesidir. Ben bu devletin 13 tane bütçesini yaptım ekibimizle beraber.

* Bütçe yapmak önce öncelendirmek demektir. Hazırda para var mı? Sıfırı tüketmiş bir hükümet, kasa bomboş, rezervi erimiş ekisiye düşmüş, yedek akçeler tüketilmiş, bütçe açık veriyor, borç ikiye katlamış nasıl yapacaklar projeyi?

* Gidip daha çok borçlanacaklar. Daha çok borç ne demek? Bu ülkenin gelecek nesillerinin sırtına yük demek. Bu proje eğer hazine kaynaklarından finanse edilirse, zaten sürdürülemez boyuta çıkmış olan bütçe açığı ve borç yükü daha da artacak. Borç faiz sarmalı daha da derinleşecek ve kamu maliyesinde tam bir çöküş yaşanacak.

* Bu proje eğer hazine kaynaklarından yapılmazsa, yap işlet devret modeliyle finanse edilmeye kalkılırsa özel sektör borçlanacak. Üstelik bu kadar yüksek tutardaki bir projenin finanse edilmesi için ne olacak? Hazineden garanti istenecek.

* Bundan sonra özel sektörümüz kaynak ararken ve bulurken çok daha yüksek maliyetle karşı karşıya kalacaklar. Yani bugün Kanal İstanbul'a harcadıkları, harcayacakları parayı daha çok vergi olarak yine bu vatandaştan ve gelecek nesillerden alacaklar. Kar eden 3,5 kişi zarar eden 84 milyon.