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Esnaf: Ne yükselmesi, düşüyoruz

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Yalova'da lahmacun fırını işleten bir esnafı ziyaret etti. "İşler nasıl" diye soran vekillere fırıncı esnafının cevabı, "Bugün 4 lahmacun sattım tanesi 8 TL'den varın siz düşünün" oldu. Cumhurbaşkanı'nın hep 'yükseliyoruz' diye açıklama yaptığına dikkat çeken esnaf, "Ama hiç yükseldiğimizi görmedik. Hep düşüyoruz" dedi.

Halil ATAŞ
Güncellenme: 18:24, 07/04/2021
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek başkanlığındaki CHP’li milletvekillerinden oluşan heyet bugün Yalova’ya geldi. Kentin dört bir köşesinde dağılan CHP’li milletvekilleri, 2 gün boyunca esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyecek. CHP’li vekillerin bugünkü esnaf ziyaretinde ise çarpıcı bir diyalog kameraya yansıdı.

“UZAYA ÇIKACAKMIŞIZ GELSİNLER ESNAFI GÖRSÜNLER”

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Yalova’da lahmacun fırını işleten esnafın sorunlarını dinledi. Dertli olduklarını söyleyen esnaf Mustafa Güllü, “Uzaya çıkacakmışız. Gelsinler birde esnafı görsünler, durumu nasıl. Pandemiden dolayı bir yıldır kimse kazanamıyor. Herkes ağlıyor. Seçimler geldiğinde biz de sandıkta onlara göstereceğiz” dedi.

“YÜKSELİYORMUŞUZ, AMA DÜŞÜYORUZ”

Bugün sadece 4 adet lahmacun sattığını ifade eden Mustafa Güllü, “Varın siz düşünün. Cumhurbaşkanı hep yükseliyoruz diye açıklama yapıyor. Ama hiç yükseldiğimizi görmedik. Hep düşüyoruz. Bugün sadece 4 lahmacun sattım tanesi 8’TL’den siz hesaplayın. Maliyetleri nasıl kurtaracağız. Pandemide 1 yıldır zarar ediyoruz. Destek de yok” şeklinde konuştu.

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Yayınlanma Tarihi:18:18,