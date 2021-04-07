Esnaf: Ne yükselmesi, düşüyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek başkanlığındaki CHP’li milletvekillerinden oluşan heyet bugün Yalova’ya geldi. Kentin dört bir köşesinde dağılan CHP’li milletvekilleri, 2 gün boyunca esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyecek. CHP’li vekillerin bugünkü esnaf ziyaretinde ise çarpıcı bir diyalog kameraya yansıdı.

“UZAYA ÇIKACAKMIŞIZ GELSİNLER ESNAFI GÖRSÜNLER”

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Yalova’da lahmacun fırını işleten esnafın sorunlarını dinledi. Dertli olduklarını söyleyen esnaf Mustafa Güllü, “Uzaya çıkacakmışız. Gelsinler birde esnafı görsünler, durumu nasıl. Pandemiden dolayı bir yıldır kimse kazanamıyor. Herkes ağlıyor. Seçimler geldiğinde biz de sandıkta onlara göstereceğiz” dedi.

“YÜKSELİYORMUŞUZ, AMA DÜŞÜYORUZ”

Bugün sadece 4 adet lahmacun sattığını ifade eden Mustafa Güllü, “Varın siz düşünün. Cumhurbaşkanı hep yükseliyoruz diye açıklama yapıyor. Ama hiç yükseldiğimizi görmedik. Hep düşüyoruz. Bugün sadece 4 lahmacun sattım tanesi 8’TL’den siz hesaplayın. Maliyetleri nasıl kurtaracağız. Pandemide 1 yıldır zarar ediyoruz. Destek de yok” şeklinde konuştu.

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