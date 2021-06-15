FETÖ’den yargılanan Talha Uğurluel’in cezası belli oldu

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tarihçi-yazar ve TRT'nin eski programcısı Talha Uğurluel’in davasında cumhuriyet savcısı görüşünü açıkladı.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Mütalaada, Uğurluel’in, lise döneminde örgüt okulunda okurken örgüt ile irtibatı ve iltisakının başladığı, tanık ifadesinde sanığın üniversite yıllarında da irtibatının devam ettiği, yapılan araştırmalar sonucunda örgütün ileri gelen isimleri ile irtibatta olduğu belirtilerek, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Mütalaaya karşı savunması alınan Uğurluel, şunları söyledi:

“ARTIK ARINMAK, VATANIMA HİZMET ETMEK İSTİYORUM”

– 19 tane kitabın yazarıyım, binlerce saat TV programı yaptım. FETÖ’ye dair hiçbir yazım yoktur. Kitaplarımı yasakladılar. Sokakta bir kişi bile bana, ‘Vay be sen neymişsin’ demedi. Huzurluyum, mutluyum, kalbim rahat. Ben 15 Temmuz’dan sonra TBMM'de 3 tane konferans verdim. Hepinizin yetiştiği Adalet Akademisi'nde konferans verdim. Bende en ufak bir leke olsa bunları yaptırmazlardı.

– Birileri beni FETÖ’yle karalamaya çalışıyor. Ben FETÖ döneminde parmakla gösterilerek, “Bunu programa çıkarmayacaksınız” denilen biriyim. Benim FETÖ programları yaptığımı söylemişlerdi ama ben açıp afişlere tekrar baktım ve hepsi devletin programlarıydı. Benim tek derdim var. Ölene kadar doğru düzgün tarih anlatacağım. Onların döneminde itildim kakıldım, para kaynaklarım kesildi. Ben artık arınmak, gönül rahatlığıyla vatanıma, milletime hizmet etmek istiyorum.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, Talha Uğurluel'e, “örgüte üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi, adli kontrol hükümlerinin devamına hükmetti.