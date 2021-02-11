Gara bölgesi nerede, Gara hangi ülkede?

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinden Türk halkına ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek amacıyla Gara bölgesine “Pençe Kartal-2 Harekatı” düzenlendiğini açıkladı. Peki Gara bölgesi nerede?

GARA BÖLGESİ NEREDE?

Irak'ın Kuzeyinde bulunan ve dağlık bir araziye sahip olan Gara bölgesi, Türkiye sınırından yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta.

Gara Dağı, Kandil Dağı'na uzak olmasına rağmen arazinin dağlık olması sebebiyle terör örgütü PKK'nın kalbi olan Kandil Dağı kadar önemli ve stratejik bir konuma sahip.