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Gara’da 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen hava harekatlarında, aralarında PKK/KCK'nın sözde sorumlularının da bulunduğu 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Gara’da 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB’nim Twitter hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadeleye etkin ve kararlı şekilde devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Irak’ın kuzeyinde teröristlere ağır bir darbe daha indirdiği belirtilerek, şöyle denildi:

“Gara bölgesine icra edilen hava harekatlarında 7 PKK/KCK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Hava harekatları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünün sözde kadın yapılanması sorumluları, akademiler yürütme sorumlusu, suikast okulu sorumlusu ve dış ilişkiler sorumlusunun etkisiz hale getirildiği bilgisi alındı. Teröristleri inlerinde bulup yok etmeye devam edeceğiz.”

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