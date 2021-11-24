Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine AKP’liler alınıyor iddiası

Bingöl ve Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde istihdam edilecek olan personellerin AKP'liler tarafından hazırlanan listelerin alındığı ve yedek listede olan AKP'lilerin asil listeye dahil edilerek işe alındığı iddia edildi.

Evren DEMİRDAŞ

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Bingöl ve Tunceli İl Gençlik Spor Müdürlüklerinde İŞKUR üzerinden yapılan müracaatların ardından mülakatlardan geçmelerine rağmen onlarca adayın gerekçesiz bir şekilde elendiği iddia edildi.

Bingöl İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne çeşitli birimlere alınacak 39 personel için yapılan başvuruların ardından mülakatlardan geçmesine rağmen adayların elendiği ve asil listede olan adaylardan seçim yapılmayarak yedek listede olan AKP'li yöneticinin güvenlikçi işe alındığı iddia etti.

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ise Tunceli Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’ne personel istihdamı için düzenlenen mülakat sınavına şaibe karıştığı ve kazanacakların listesinin Tunceli AKP İl Başkanı tarafından verildiği iddialarını meclis gündemine taşıdı.

“EVRAK EKSİKLİĞİ GEREKÇE GÖSTERİLEREK 60 KİŞİYİ ELEDİLER”

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 19 kadın ve 16 erkek güvenlik görevlisi ve 4 temizlik görevlisi için İŞKUR üzerinden duyurunun yapılmasının ardından yapılan müracaatlarından ardından mülakata giren ve geçen adayların elendiğini belirten DEVA Partisi Bingöl il başkanı Mikail Kovalar, “Bu kura yapımı ve işe alım süreçleri iki aylık bir süreçtir. Bingöl İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne İŞKUR üzerinden vatandaşlar müracaat etti.

Müracaatların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara'da kura yapılıyor. Kura neticesinde asil ve yedek liste belirleniyor. 19 kadın güvenlik görevlisi, 16 erkek güvenlik görevlisi, 3 kadın temizlik görevlisi ve 1 erkek temizlik görevlisi alınacağı duyuruldu. Kuralar çekilmesinin ardından evrak eksikliği gerekçesiyle 60'a yakın aday eleniyor.

Elenenlerin büyük çoğunluğu da güvenlik sertifikası olan kişiler. Daha önce personel alımlarıyla ilgili listelerin hazırlandığına dair bazı bilgiler almıştık. Bizde personeller için Ankara'da yapılan kura gibi Bingöl'de de kura yapılmasını talep ettik. Çünkü burada mağdur olan vatandaşlarımız var. Ancak uyarılarımız dikkate alınmadı” diye konuştu.

“YEDEK LİSTEDE OLAN AKP KADIN KOLLARI BAŞKANINI İŞE ALDILAR”

Asil listede olan ve mülakatları geçmesine rağmen birçok adayın elendiğini belirten Kovalar, “Eledikleri kişilerin yerine ise AK Parti teşkilatında görevli ya da AKP'li yöneticilerin yakınlarını aldılar. Alınanlardan biri ise AK Parti Karlıova ilçe kadın kolları başkanı Sena Olgun. Bu kişi listede yedek ikinci sırada olmasına rağmen işe alınıyor.

Asil listede 4'ncü sırada olan 12'nci sırada olan kişiler alınmayıp yedek listede 2'de olan bu kişiyi almaları doğru değil. Maalesef 36 personel alımında alınanların birçoğu AK Parti'de görevli yada Ak Pati referansı olan kişiler. Bu gibi işe alımlarda yapılan mülakatlardan dolayı sürekli mağdur olan vatandaşlarımız var. Bu mülakatlarda mağdur olan vatandaşlarımızı bir araya getirip valilik yada Ak Parti il başkanlığı önünde bir basın açıklaması yapmayı düşünüyoruz.

Artık bu gibi mülakatların ortadan kalkmasını insanların kendi emeğiyle ve hakkıyla işe alınması için mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP’Lİ VEKİL ŞAİBELİ ALIM İDDİALARINI MECLİSE TAŞIDI

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Tunceli Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’ne personel istihdamı için düzenlenen mülakat sınavına şaibe karıştığı ve kazanacakların listesinin Tunceli AKP il başkanı tarafından verildiği iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sunan Şaroğlu, “Söz konusu mülakat sınavını kazanacak adayların isim listesinin Tunceli AKP İl Başkanı tarafından verildiği iddiaları doğru mudur” diye sordu.

CHP'li Şaroğlu, soru önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

Söz konusu mülakat sınavını kazanacak adayların isim listesinin Tunceli AK Parti İl Başkanı tarafından verildiği iddiaları doğru mudur?

Güvenlik Görevlisi ve Çevre Temizliği personeli istihdamı için düzenlenen mülakat sınavı kayıt altına alınmış mıdır, tutanak vb. herhangi bir belge tutulmuş mudur? Yok, ise bunun sebebi nedir?

Mülakat sınavı hangi bilimsel kriterlere göre yapılmıştır? İstihdam edilecek kişilere karar verecek olan Komisyon Heyeti seçimi neye göre belirlenmiştir?

Söz konusu mülakat sınavında, kimi adayların büyük miktarda paralar karşılığında işe alındığı iddiaları gerçeği yansıtmakta mıdır?

AK Partililerin referans olduğu adayları kayırarak, partizanca bir tutum sergiledikleri iddia edilen Komisyon Heyeti hakkında idari bir soruşturma başlatılacak mıdır?

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