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Hadi Özışık ve Süleyman Özışık’a Sedat Peker baskını

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada Hadi Özışık ve Süleyman Özışık kardeşlerin İstanbul'daki işyerlerinde arama yapılıyor.

Güncellenme: 14:06, 22/05/2021
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Hadi Özışık ve Süleyman Özışık’a Sedat Peker baskını

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gazeteci Hadi Özışık ve kardeşi Süleyman Özışık’a ait (İnternerhaber) haber sitesinin Ataşehir’deki merkez binasında arama yapıldı. Arama kararının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verildiği belirtildi.

21 Mayıs’ta başlatılan soruşturma kapsamında yapılan aramalarda, internet sitesinin yönetildiği dijitallere ait hatdisklere el konuldu. Siber polisince yapılan aramaların tamamlandığı, el konulan dijital malzemelerin Ankara’ya gönderileceği belirtildi.

Son zamanlarda yurtdışından yayınladığı videolarla gündeme oturan suç örgütü lideri Sedat Peker ile Gazeteci Hadi Özışık arasında görüntülü telefon görüşmesi sosyal medyaya düşmüştü. Peker’in Twitter hesabından yayınlanan görüntüler sonrasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hadi Özışık ve kardeşi hakkında şikayetçi olmuştu.

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Yayınlanma Tarihi:13:46,