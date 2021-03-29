Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İzmir, Ankara ve İstanbul’da cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Corona virüsü ile mücadele, 1 Mart'ta ilan edilen risk haritası, düşük, orta, yüksek, çok yüksek olarak sınıflandırılan illerdeki vaka sayıları ve yeni normalleşme sürecinin ilk bir ayının değerlendirildiği toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçti.

Erdoğan’ın açıklamaları sonrası yeni risk haritası da yayımlandı. Yeni tabloda 17 olan kırmızı il sayısı 58’e çıktı. İstanbul, Ankara, İzmir yeni haritada kırmızıya bürünürken sadece Şırnak mavi kategoride yer aldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Türkiye’nin önemli bölümünün çok yüksek riskli kategoriye dahil olması yeni tedbirleri de beraberinde getirdi. Bu kapsamda; İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 58 ilde cumartesi kısıtlaması geri geldi.

ALINAN TEDBİRLER

İşte alınan yeni corona tedbirleri ve sokağa çıkma yasağı olan iller;

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.

Kırmızı kategorideki illerde sadece Pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecek.

Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışacak.

Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecek.

Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.

KIRMIZI KATEGORİDE YER ALAN İLLER

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt

TURUNCU KATEGORİ

Denizli, Burdur,Manisa, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

SARI KATEGORİ

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Uşak

MAVİ KATEGORİ

Şırnak

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