Havadaki ‘eleman’ krizi TBMM’ye taşındı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, üniversitelerde beş yıl öğrenim gören Uçak Elektrik-Elektronik ve Uçak Gövde Motor bölümü mezunlarının unvanının ‘mühendis' yerine ‘uçak bakım elemanı’ olarak değiştirilmesine karşı harekete geçti.

Tanal, unvan haksızlığına karşı TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sundu. CHP'li vekilin hazırladığı kanun teklifi, Havacılık Yüksekokulu ve Havacılık Uzay Bilimleri Fakültesi'nin Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü ve Uçak Gövde-Motor Bölümü'nün lisans programını tamamlayan kişilerin, “Uçak Bakım Mühendisi” unvanına sahip olmasını öngörüyor.

‘ELEMAN' DİYE DÜŞÜK ÜCRET ALIYORLAR

Teklifin gerekçesinde, üniversitede 1 yılı hazırlık olmak üzere toplam 5 yıl öğrenim gören uçak elektrik-elektronik bölümü mezunlarına ‘eleman' unvanının verilmesinin hukuka ve hakkaniyete açıkça aykırı olduğu belirtildi. Gerekçede, “Daha yoğun ve daha fazla ders ile mezun olan Uçak Elektrik-Elektronik bölümü mezunları, mühendis unvanına sahip olamamalarından dolayı yöneticilik kadrosuna gelememektedirler. Unvan farkından dolayı daha az ücretlere çalıştırılmaktadırlar. Bu durum Uçak Elektrik-Elektronik mezunu kişilerin önüne haksız bir set çekildiğinin göstergesidir” denildi.

DİĞER ÜLKELERDE ‘MÜHENDİS' DENİLİYOR

Birçok ülkede uçak bakım elemanlarının mezun olduğu bölüm ile eşdeğer müfredata sahip olan bölümlerin, Uçak Bakım Mühendisi, Uçak/Havacılık Elektrik Elektronik Mühendisi şeklinde adlandırıldığının kaydedildiği gerekçede, “Dolayısıyla ülkemizde de hak kaybı yaşanmaması ve emeklerinin karşılığını alabilmeleri için uçak bakım elemanlarının unvanları, ‘uçak bakım mühendisi' olarak değiştirilerek kanunlaştırılmalıdır” ifadesi kullanıldı.