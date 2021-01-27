HDP ilçe başkanlığından PKK’ya ait 10 binlerce fotoğraf çıktı

HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve eş başkan Dilan Kılıç İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince iki gün önce düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İkilinin gözaltına alınmasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin iki gün önce ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla yeniden gözaltına aldığı şüphelilere ait dijital malzemelerin ön incelemesinde PKK’nın uzantısı TAK'ın içinde faaliyet gösteren teröristlere ait yaklaşık 100 bin fotoğraf bulundu. Fotoğraf arşivinin bunduğu dijitallerde, öldürülen teröristlerin adres bilgilerinin de yer aldığı öğrenildi.

ÖLEN TERÖRİSTLERİN YAKINLARINA YARDIM İDDİASI

HDP içinde faaliyet gösteren Sosyal Hizmetler Birimi'nden ölen teröristlerin ailelerine bayram, düğün ve cenaze gibi merasimlerde para yardımında bulunulduğu bilgilerinin olduğu iddia edildi.