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Helenistik döneme ait! Altın tacı satamadan yakalandılar

Denizli'nin Honaz ilçesinde, ellerindeki Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen altın tacı satmaya çalışan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Operasyonda tacın yanı sıra altın alın süslemesi ve testi de ele geçirildi.

Güncellenme: 18:15, 16/06/2021
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Helenistik döneme ait! Altın tacı satamadan yakalandılar

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, 2 kişinin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını tespit etti.

Çalışma başlatan ekipler, dün Gürlek Mahallesi’ne taksiyle gelen E.K. ile M.S.’yi yakalayıp, gözaltına aldı.

TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada; Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen ve 91 parçadan oluşan altın taç, 5 parçadan oluşan altın alın süslemesi, 13 bronz takı ve 1 toprak testi ele geçirildi.

Tarihi eserler, Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yapılan incelemede, altın tacın, kralların taktığı taç olduğunun belirlendiği kaydedildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. DHA

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