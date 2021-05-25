HSK’nın yaz kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Kararname ile 26 ilin başsavcısı değişirken Afyonyonkarahisar Başsavcısı Mustafa Çelenk Diyarbakır Başsavcılığına, İskenderun Başsavcısı Ahmet Çelikkol Trabzon Başsavcılığı’na, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Erzurum Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ise Denizli Başsavcılığı’na getirildi.

7 ÜYESİ TBMM’DE BELİRLENDİ

Hakim ve Savcılar Kurulu'na TBMM'nin göndereceği 7 üye için TBMM Genel Kurulunda seçim yapıldı. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, HSK üye seçiminin kapalı kapılar ardında yapıldığını iddia etti. Daha sonra HDP grubu Genel Kurulu terk etti.

5 milletvekilinden oluşan Tasnif Komisyonunun oluşturulduğu Genel Kurulda, Ergün Şahin, Bilal Temel, Hamit Kocabey, Aysel Demirel, Sinan Esen, Cumhur Şahin ve Ömür Topaç HSK’ya üye olarak seçildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği için 118 başvuru yapılmıştı. Bunlardan ikisinin yeterli şartları taşımadığı gerekçesiyle adaylıkları düşmüştü. Bir kişi de dilekçe vererek adaylıktan çekilmişti. TBMM Genel Kuruluna 21 adayın ismi gelmişti. İlk turda üçte iki çoğunluk arandı.

ADALET BAKANI GÜL’DEN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şu ifadeleri kullandı:

* Hakimler ve Savcılar Kurulunun TBMM kontenjanına ayrılan üyeleri, demokrasi ve uzlaşma zemininde, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı temelinde belirlendi.

* Bu olumlu tabloya emek ve katkı sunan tüm siyasi partilere ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.

İlginizi Çekebilir Zirvede “7 HSK üyesi seçimi” sıkıntısı