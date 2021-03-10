İBB’den ‘Ekrem İmamoğlu’na soruşturma’ açıklaması

İBB AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu’nun Twitter’dan yaptığı paylaşıma İBB Sözcüsü Murat Ongun yanıt verdi.

Göksu, paylaşımında “CHP’li İBB Başkanı ve yönetimine ‘Fazilet Durağı’ yalanını kapatmak için mahkemeye sahte evrak vermekten soruşturma açıldı. ‘Organize Kötülük’ dediler kendileri ‘Evrak Sahtecileri’ oldular. Bu ‘Yalan Rüzgarı’na milletimizle 2024’te son vereceğiz inşaallah” ifadelerini kullandı.

ONGUN’DAN GÖKSU’YA: TWEETİNİZ YANLIŞ

İBB AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu’nun paylaşımına İBB Sözcüsü Murat Ongun yanıt verdi.

Göksu’nun mesajını alıntılayan Ongun, şunları belirtti:

* İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na ‘sahte evrak verme’ nedeniyle soruşturma açıldığına dair tweetiniz YANLIŞ'tır.

* Bilakis, bu iddiadan soruşturma açılmasına gerek görülmemiştir. Soruşturma gerekçesini yanlış duyuran basın kuruluşlarını bilgilendiririz.