Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İBB’den ‘Ekrem İmamoğlu’na soruşturma’ açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'nun paylaşımını alıntılayarak "İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na 'sahte evrak verme' nedeniyle soruşturma açıldığına dair tweetiniz yanlıştır. Bilakis, bu iddiadan soruşturma açılmasına gerek görülmemiştir" dedi.

Güncellenme: 18:39, 10/03/2021
HaberlerGündem
İBB’den ‘Ekrem İmamoğlu’na soruşturma’ açıklaması

İBB AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu’nun Twitter’dan yaptığı paylaşıma İBB Sözcüsü Murat Ongun yanıt verdi.

Göksu, paylaşımında “CHP’li İBB Başkanı ve yönetimine ‘Fazilet Durağı’ yalanını kapatmak için mahkemeye sahte evrak vermekten soruşturma açıldı. ‘Organize Kötülük’ dediler kendileri ‘Evrak Sahtecileri’ oldular. Bu ‘Yalan Rüzgarı’na milletimizle 2024’te son vereceğiz inşaallah” ifadelerini kullandı.

ONGUN’DAN GÖKSU’YA: TWEETİNİZ YANLIŞ

İBB AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu’nun paylaşımına İBB Sözcüsü Murat Ongun yanıt verdi.

Göksu’nun mesajını alıntılayan Ongun, şunları belirtti:

* İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na ‘sahte evrak verme’ nedeniyle soruşturma açıldığına dair tweetiniz YANLIŞ'tır.

* Bilakis, bu iddiadan soruşturma açılmasına gerek görülmemiştir. Soruşturma gerekçesini yanlış duyuran basın kuruluşlarını bilgilendiririz.

İlginizi ÇekebilirKılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu tepkisiKılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu tepkisi
AKP CHP dava istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kemal Kılıçdaroğlu Ordu sosyal medya Twitter
Yayınlanma Tarihi:18:24,