İBB’den üniversite öğrencileri için ‘askıda’ destek kampanyası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ihtiyaç sahipleri ile hayırseverleri bir araya getirdiği sosyal destek kampanyasına “eğitim destek paketi” de eklendi.

“Askıda fatura”, “Aile Destek Paketi”, “Anne-Bebek Destek Paketi”nde sonra eklenen “eğitim destek paketi”nden yararlanmak isteyen 5 bin 19 öğrenci başvuruda bulunmuş durumda.

7 BİN TL’LİK YARDIM YAPILDI

Şu ana kadar 28 öğrenciye 7 bin TL'lik yardım yapıldı. “Eğitim Destek Paketi”nden faydalanandanlar ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilmiş üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Bu destek paketi ile öğrencilere hayırseverler tarafından tek seferlik 250 TL tutarında eğitim yardımı yapılıyor.

Yapılan yardım, doğrudan üniversite öğrencisinin İstanbulkart'ına yatırılıyor ve öğrenci SMS ile bilgilendiriliyor. İstanbulkart, toplu taşıma araçları dışında bazı marketlerde de kullanılabiliyor.

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