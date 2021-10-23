İcra mahkemesinden emsal karar

Manisa Turgutlu ilçesinde Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’nda 2 yıl çalıştıktan sonra işten çıkartılan bekçi Halil Kazdağı, alacağı 40 bin lira tazminat için kuruma haciz gönderme talebi Turgutlu İcra Müdürlüğü tarafından 4081 Sayılı kanun hükmüne göre kurumun malları devlet malı sayıldığı gerekçesiyle reddedildi. Turgutlu İcra Mahkemesi ise müdürlüğün ‘ret’ kararını kaldırarak haciz edilecek malların kanun kapsamında olmadığını hükmetti.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nda 2 yıl çalıştıktan sonra 2017'de işten çıkartılan bekçi Halil Kazdağı, kurumdan alacağı 40 bin lira tazminat için Turgutlu İş Mahkemesi'ne dava açtı.

Davayı 2018 yılında karara bağlayan Turgutlu İş Mahkemesi bekçinin ödenmeyen tazminatlarının faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.

Mahkeme kararına rağmen tazminatını alamayan bekçi Halil Kazdağı, son çare olarak kurum için icra takibi başlattı.

“DEVLET MALI” SAYILDI, HACİZ TALEBİ REDDEDİLDİ

İcra takibinden sonra kurumun kendisine ödeme yapmasını bekleyen bekçi Halil Kazdağı, 3 yıl boyunca kendisine ödeme yapılmayınca Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nın menkul mallarının haczedilmesi için Turgutlu İcra Müdürlüğü'ne müracaat etti.

Bekçi Kazdağı'nın müracaatını değerlendiren Turgutlu İcra Müdürlüğü, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı mallarının 4081 sayılı kanun hükümlerine göre devlet malı sayıldığı gerekçesiyle haciz talebini reddetti.

İCRA MAHKEMESİ: HACİZ EDİLECEK MALLAR KANUN KAPSAMINDA DEĞİL

Turgutlu İcra Müdürlüğü'nün haciz işlemiyle ilgili ret kararının ardından konuyu yargıya taşıyan bekçi Halil Kazdağı, avukatı Mehmet Demirlek aracılığıyla Turgutlu İcra Mahkemesi'ne dava açtı.

İcra Müdürlüğü'nün ret kararını değerlendiren Turgutlu İcra Mahkemesi, kurumdan haciz edilecek malların 4081 sayılı kanun kapsamında olmadığı gerekçesiyle verilen kararı kaldırdı.

Turgutlu İcra Mahkemesi'nin verdiği kararda şu ifadelere yer verildi:

* Kural olarak, borçlunun her türlü mal ve hakkı haczedilebilir. Haczedilmezlik için İcra ve İflas Kanunu’nda veya özel kanununda açık hüküm bulunması zorunludur.

* 4081 Sayılı Yasa’nın 22.maddesinde; ‘Korunma sandığının mevcudu devlet malı hükmündedir.

* Korunma gelirleri ve korunma sandığındaki paraya haciz konulamaz…’ hükmü yer almakta ise de, anılan hükme göre korunma sandığındaki haczedilemeyeceği iddia edilen menkul malın 4081 Sayılı Yasa’nın 22. maddesi kapsamında yer almadığı açıktır.

* Hal böyle olunca, şikayetin kabulü ile; İcra Müdürlüğü'nün haciz ve muhafaza talebinin reddine yönelik 27.05.2021 günlü ret kararının kaldırılmasına karar verilmiştir”

KARARIN ARDINDAN BEKÇİ KURUMA HACİZ GÖNDERDİ

Turgutlu İcra Mahkemesi'nin verdiği kararın ardından bekçi Halil Kazdağı avukatı Mehmet Demirlek aracılığıyla Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nın mallarına haciz işlemi uygulandı.

Haciz işlemlerinin ardından bekçinin alacağı tazminata karşılık kurumun bilgisayarlarına, klimalarına ve 1 motosikletine el konuldu. Haciz işlemi uygulanan mallar yediemin deposuna götürülürken, kurumun 3 taşıtına da haciz konulduğu öğrenildi.

DEMİRLEK: EMSAL NİTELİĞİNDE BİR KARAR

Davayı kazanan bekçinin avukatı Mehmet Demirlek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Turgutlu İcra Mahkemesi'nin verdiği kararın emsal nitelikte bir karar olduğunu ifade etti.

Demirlek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Turgutlu İcra Mahkemesi’nin kararı emsal oluşturabilecek niteliktedir. Zira, kuruluş amacı ve faaliyetleri tartışmalı olan Çiftçi Malları Koruma Başkanlıkları, yasanın kendilerine verdiği haczedilmezlik zırhını kötüye kullanarak borçlarını ödememekte direnmekteydiler, bu konuda tamamen keyfi hareket ediyorlardı.

* Bu kararla birlikte keyfiliğin önüne geçilmiş oldu. Artık Türkiye'nin neresinde olursa olsun Çiftçi Malları Koruma Başkanlıklarının malları ‘Devlet malıdır. Haciz konulamaz' ibaresi ortadan kalkmış oldu.