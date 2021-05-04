İkizdereliler bilgilendirme toplantısını terk etti: Bu devlet Cengiz inşaattan mı ibaret?

İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat tarafından yapılacak olan taş ocağının yol yapımı devam ederken, proje karşı çıkan ve ormanları ve canlıları korumaya çalışan köylüler için bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Altyapı Geliştirme Müdürlüğü Genel Müdürü Yalçın Eyigün’ün katıldığı toplantıda gergin anlar yaşandı.

“BAKANLIĞI CENGİZ İNŞAATA MI BAĞLADINIZ?”

Taş ocağı inşaatına karşı günlerdir mücadele eden halkı ikna etmek adına düzenlenen toplantıda bir vatandaş, “Buranın altında da üstünde de köyler var. Dinamitler patlatacaksınız, heyelanlar olacak. Üstünde bir tane daha taş ocağı var. Başka bir taş ocağı daha var. Projede dağıtım dosyasının adresinde Cengiz İnşaat görünüyor. Bakanlığı Cengiz İnşaata mı bağladınız. Bu devlet Cengiz inşaattan mı ibaret? ” diye haykırdı.

MÜDÜRE SERT TEPKİ

İkizdereliler, karşı çıktığı projenin inatla yapılmak istendiğini belirterek tepkilerini dile getirdi. Taş ocağı yolu dışında ağaçlara dokunulmadığını söyleyen Müdür Eyigün’e bir katılımcı, “Yüz yıllık ağaçları yok ettiniz” diye cevap verdi. Devamlı bölgede olduğunu söyleyen müdüre bir köylü ise “Yalan söylüyorsun, bir gün bile yoktunuz. Artık dereden su içemiyoruz, marketten alıyoruz” diye konuştu.

“DERE KAYBOLDU PROJE HAZIRLIYORLAR”

Bakanlık yetkilisi bölgede bulunan suyun nasıl korunacağı ile ilgili toplantı yaptıklarını ve proje hazırladıklarını söylemesi üzerine öfkelenen köylüler, “Bozduktan sonra toplantı yapıyorsunuz. Gerek kalmadı. Dere yok orada artık. Dereyi 2 operatör çöp haline getirdi. Doğayı, dereyi öldürdünüz” diye karşılık verdi.

“HALKI KANDIRMAKLA İŞLER YÜRÜMEYECEK”

Toplantıya katılan İkizdere köylülerinin avukatı Yakup Okumuşoğlu, bölgede dere kalmadığını ifade ederek, “Dereyi çöp haline getirdiler. İki tane kepçe operatöründen başka kimse yok. Mühendis bile gönderilmemiş. Keşke gelip derenin halini görseydiniz. Bizi kandırmakla işlerin yürümeyeceğini anlardınız” dedi. Toplantının İşkencedere Vadisi’nde yapılmasını isteyen ve müdüre tepki gösteren İkizdereliler toplantı salonunu terk etti.

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