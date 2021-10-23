İlginç protesto: Reis hariç hiçbir AK Parti’li giremez

Tokat merkez ilçeye bağlı Çamağzı Köyü sakinleri DSİ ve İl Özel İdaresi’nden destek almadıklarını belirterek ilginç bir eylem yaptı.

İsmail AKDUMAN

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Tokat merkez ilçeye bağlı Çamağzı Köyü Muhtarı Mustafa Keskin, bir grup köylü DSİ Ve İl Özel İdaresi'nden destek almadıkları gerekçesiyle köyün girişine “Reisten başka hiç bir AK Parti’li siyasetçi Çamağzı köyüne giremez” yazılı büyük bir tabela dikti.

“HİÇBİR MİLLETVEKİLİ İLGİLENMEDİ”

Tabelanın önünde açıklama yapan Çamağzı Köyü muhtarı Mustafa Keskin, 3 dönemdir muhtar olduğunu ve son 3 yıldır İl Özel İdaresi ve DSİ'den hizmet alamadıklarını belirterek şunları söyledi:

* Şu görmüş olduğunuz arazimiz susuz tarıma geçmek durumunda kaldı.

* Vatandaşımız da burada 3 yıldır DSİ müdürüne tek-tek her şeyi anlatmama rağmen, DSİ müdür özellikle bizim buraya zulmetmeye çalışır gibi sulu tarımdan susuz tarıma geçirdi.

* Benim köyüm sıradan bir köy değil, çok süt üreten, et üreten, şeker pancarı, sebze silajlık mısır üreten bir köy olmasına rağmen arazimizi 3 yıldır sulayamıyoruz.

* Su paralarımız 2 katına çıktı, sulu tarımdan susuz tarıma geçtik. Benim köyüm arazisi sulamak için ikindi vakti yatıyor ertesi gün sabaha kadar, sabah yine su yok.

* Ertesi gün bir daha, yine su yok. Milletvekillerine bu durumu arz ettim, hiç birisi ilgilenmedi.

“İSTEMİYORUZ BİZ BUNLARI”

AKP Tokat Milletvekili Özlem Zengin ve İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum’dan da dert yanan Muhtar Keskin, “Meclis Başkanı Erol Duyum 3 yıldır köylere bir tane hizmet getirmiyor. Fırınısitan’dan çıkıp köylere bir kere adım atmıyor. Özlem hanım onu oraya oturtturdu, kendisi Tokat’ın milletvekili mi, Ankara’nın milletvekili mi bilmiyoruz. Biz Tokat’ın, milletin derdiyle dertlenen milletvekilleri ve idareciler istiyoruz. Reise canımız kurban, reisten bizi kimse çeviremez, ama biz bu türlü idarecilerden bıktık artık. Bu milletin bir derdi var. İl yönetimi olsun, meclis yönetimi olsun, milletvekilleri olsun Tokat’ın kaybettiklerini kabullenmiş. 3 vekili ikiye düşürdük diyor adam. Tamam ikiyi çıkarırsak rahat diyor. Kardeşim bunların ne işi var bizim başımızda? İstemiyoruz biz bunları. Böyle yönetici kabul etmiyoruz” dedi.

“BİZE 3 YILDIR BURADA ZULM EDİLİYOR”

12 köyün içme sorununu çözecek olan baraj yapımının da AKP'liler yüzünden durdurduğunu öne süren Keskin, şöyle devam etti:

* 30 yıldır benim çam ağzı projem var. 30 yıldır uğraşıyoruz. Zeyid Aslan bey sağ olsun belli bir yere getirdi. Ne zaman ki bu vekiller geldi, bizim barajımız durdu.

* 12 köyün içme suyu sorununu çözecek, bizim köyümüzün arazi sulama sorununu çözecek. Amma velakin bu vekiller geldi bir kez olsun Samsun bölgeyi aramadılar.

* Kendilerine o kadar rica ettiğim halde, sayın vekilim sadece arayın sadece arayın dediğim halde, aramadılar. Ve milletimizde burada biz mahvolduk.

* 3 yıldır hizmet hiç bir şekilde alamıyoruz. Söyleyecek daha çok şeylerimiz var. 3 yıldır bize burada zulmediliyor.

* Niye; çok vatansever bir köy, milliyetçi köy, üreten köy. Bu adamın buraya zulmedeceğini DSİ müdürüne söyledim, inandıramadım. Yüzlerce kamera kaydı çektim, hepsini gönderdim il yönetimine, ilgilenen olmadı.

“AK PARTİ'Lİ SİYASETÇİYİ BU KÖYDE KABUL ETMİYORUZ”

Köye AKP'li hiçbir siyasetçi kabul etmediklerini ifade eden Keskin, şu ifadeleri kullandı:

* Biz reisten başka hiçbir AK Parti'li siyasetçiyi bu köyde kabul etmiyoruz. Ne zaman ki milletin derdi ile dertlenen, ilgilenen idareciler gelirse başımızın üzerinde yeri var.

* Ama bunların yok, bunları kabul etmiyoruz, istemiyoruz. Benim hizmet alabilmem için Başçiftlikli olmam mı lazım, Niksarlı olmam mı lazım? Veyahut da birinin adamı mı olmamız lazım?

* Biz milletiz. Reisin dediği gibi; siyasetçiler bu milletin hizmetçisi ama kendilerini öyle bir görüyor ki bu siyasetçiler. Sayın valimiz bin 500 rakımlı Başçiftlik’e kiraz ve ceviz dikiyor.

* Sayın valim bin 500 rakımda ceviz kiraz olmaz olmaz. Özel idarenin bütçesini bitirmişsiniz. Bin tane bisiklet almışsınız, köylü burada arazisini sulayamıyor, hizmet alamıyor.

* Altyapımızda noksanlık var. Özel idareden bir kepçeyi alamıyoruz.