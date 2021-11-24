İstanbul, Ankara ve İzmir’de vatandaşlar iktidarı protesto etti
İstanbul, Ankara ve İzmir'de vatandaşlar döviz kurundaki sert yükseliş ve art arda gelen zamları protesto etmek için sokaklara çıktı. Kadıköy'de toplanan gruba polis müdahale etti, bazı kişiler gözaltına alındı.
Döviz kurundaki sert yükseliş ve art arda gelen zamları protesto etmek için bir grup vatandaş Kadıköy’de toplandı. Kadıköy Bahariye Caddesi ve çevresinde polis barikatları ile çevrildi.
Grup ellerindeki pankartlarla ‘hükümet istifa’ sloganlar atarak iktidarı protesto etti. Sloganlar atan grubun çevresini saran polisler, bir süre sonra gruba müdahale etti, bazı kişiler gözaltına alındı.
ANKARA’DA ODTÜ’LÜLERDEN PROTESTO
Ankara’da ise ODTÜ’lü bir grup öğrenci sokağa çıkarak zamları ve iktidarı protesto etti. Grup, “ODTÜ Ayakta, AKP’ye Direniyor!, ODTÜ’lü yürüyor mücadele büyüyor” sloganları eşliğinde yürüdü.
İZMİR’DE DE VATANDAŞLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
İzmir’de de vatandaşlar ‘AKP halka hesap verecek’ sloganları atarak yürüdü. Çevredeki vatandaşlar ise yürüyüş yapanlara tencere ve tavalarla destek verdi.