İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından özel şartları taşıyan 32 öğretim üyesi alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 24 ve 26. maddesi ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine' göre öğretim üyesi alınacaktır.

İstekliler başvurularını şahsen yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

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