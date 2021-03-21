İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi sonrası AKP’den ‘yeni düzenleme’ mesajı

‘İstanbul Sözleşmesi' olarak bilinen ve 2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin de imzaladığı ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile feshedildi.

Fesih kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, düzenlemeler yapılacağını duyurdu.

“ADINDAN ZİYADE İÇERİĞİNİN NE OLDUĞU ÖNEMLİ”

AKP’li Kaya’nın açıklamaları şu şekilde:

* Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın partimizin 19. kuruluş yıldönümünde söylediği “Artık kendi çerçevemizi kendimiz belirlememiz gerekiyor. Adına da ‘Ankara Kriterleri' der, yolumuza devam ederiz” sözleri siyasetimize ışık tutuyor.

* Sözleşmenin adının ne olduğundan daha ziyade içeriğinin ne olduğu önemli.

* Evrensel insanî değerlere uygun, toplumsal dokumuzu, manevî ve ahlakî değerlerimizi gözeten, herkesin hukukunu garanti altına alan düzenlemeler yapacağız.

İlginizi Çekebilir Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu: İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararı Anayasa açısından yok hükmündedir