İstanbul’da 5 ilçede su baskınları tarihe karışıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ayvalıdere Yağmursuyu Tüneli'nin kazı çalışmalarının tamamlanması nedeniyle tören düzenledi.

4 bin 652 metre uzunluğunda ve 4 metre çapındaki bu tünelle, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Esenler, Güngören ve Fatih ilçelerindeki 16 kritik bölge, su baskını riskinden kurtulacak.

Esenler Otogarı ile Haliç arasında inşa edilen yağmur suyu tüneli ile bölgedeki yağmur suyu hatlarıyla atık su hatları birbirinden ayrılacak. Ayvalıdere ve Likos havzalarındaki yağmur suları Haliç'e aktarılacak.

İSKİ'YE MALİYETİ 121 MİYON TL

Törenin açılışı konuşmasını yapan İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, 14 Eylül 2019'da başlayan çalışmaların 18 ayda tamamlandığını ve 121 milyon liraya mal olduğunu söyledi.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi döneminin yaşandığı zor zamanlarda İBB'nin kentin altyapısına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek “900 milyon TL'lik yatırımla 98 noktada, İstanbul'un kronik sorunlarını çözüme kavuşturuyoruz. Artık çağdışı, İstanbul’un rahatını, huzurunu kaçıran bu görüntüleri inşallah bir daha yaşamayacağız” dedi.

“GÖREV ŞEHİDİ GÜLSEREN YURTTAŞ'IN ADINI VERDİK”

Çalışmaları gerçekleştiren TBM makinasına, Sarayburnu şantiyesinde, 27 Eylül 2007'de iş kazası sonucu yaşamını yitiren mühendis Gülseren Yurttaş'ın adını verdiklerini anımsatan İmamoğlu, “Gülseren Yurttaş'ın, isminin verilmesi önerisini getirdiklerinde hem duygulandım hem de çok kıymetli bir vefa göstergesi olarak gördüm. Buna arkadaşlarımız birlikte karar verdik. 16 milyon insanın temsilcisi olarak tümden iyi duyguların temsilcisi olmayı da önemsiyoruz” dedi.

EKİM'DE HİZMETE GERECEK

Tesisin, bu yıl ekim ayında hizmete gireceğini açıklayan İmamoğlu “Proje tamamlandığında, bu bahsedilen alanlarda hem aşırı su baskınları hem de sel gibi ortamlarda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumuş olacağız. Gerçekten içinde çok kritik; Aksaray alt geçidi gibi, Aksaray Meydanı gibi Devlet Demiryolu alt geçidi gibi çok kritik noktalar var. Bayrampaşa’da, Zeytinburnu keza, bu bölgelerde halkımız, esnafımız yaşayanlarımız rahata kavuşacak” diye konuştu.