İSU Genel Müdürü, oğlunu aynı kuruma memur yaptı

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin Genel Müdürü Ali Sağlık, oğlu Oğuz Sağlık’ı aynı kurumda, ihale ve satın alma biriminde memur olarak göreve başlattığı ortaya çıktı.

KAMUOYUNDA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Pandemi döneminde 48 saatlik su kesintisiyle tepkileri çeken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü yine bir skandala imza attı.

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık'ın, oğlu Oğuz Sağlık’ı AKP'li Kandıra Belediyesi'nde 2 ay çalıştı gösterip daha sonra İSU'ya memur olarak alması kamuoyunda büyük tepki çekti.

BİR SÜRE BANKAMATİK MEMURU OLARAK ÇALIŞTI İDDİASI

CHP Kocaeli İl Örgütü tarafından yapılan araştırmalar sonucu Ali Sağlık'ın kendi oğlunu, genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi olduğu İSU'da memur yapabilmek için AKP'li belediyelerde bankamatik memuru olarak belli sürelerde çalıştırdığı ileri sürüldü.

“İŞE GİTMEDEN SU'YA MEMUR OLDU”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi CHP grubu üyeleri İSU Genel Kurulu'nda konuyu gündeme taşıdı. Konuya ilişkin CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir'in iddialarına karşılık İSU Genel Müdürü Ali Sağlık yaşananları doğruladı.

“GÖREVDEN ALINMALILAR”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı şunları söyledi:

* Meclis grubumuz ile yaptığımız araştırmalar sonucu İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, AK Partili Kandıra Belediyesi'nde işe başlatarak memuriyet hakkı kazanmalarını sağladı ve ardından müdürü olduğu İSU'da işe başlattığını tespit ettik. Ali Sağlık'ın oğlu AKP'li belediyedeki görev süresi boyunca işe de gitmemiş.

* Geçmiş dönemlerde de aynı olayların İSU'da yaşandığını biliyoruz. Ancak bundan hiç ders alınmamış ki aynı arsızlık düzenini sürdürüyorlar. Milyonlarca işsiz gencimiz varken sürdürülen bu tutum kabul edilemez. Bu olaylara karışan kim varsa geçmişten günümüze görevden alınmalıdır. İçişleri Bakanlığı'nı milyonlarca gencimizin hakkını gasp edenler hakkında gereğini yapması için göreve davet ediyorum.

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