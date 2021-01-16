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İzmir Kuşadası Körfezi’nde 3.3 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, İzmir’in Kuşadası Körfezi’nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak paylaştı.

Güncellenme: 08:55, 16/01/2021
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İzmir Kuşadası Körfezi’nde 3.3 büyüklüğünde deprem

Saat 08.30'da ve yerin 12.5 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, İzmir'in bazı ilçelerinde hissedildi.

Aynı bölgede dün akşam saatlerinde 3.9 büyüklüğünde deprem olmuş ve Prof. Dr. Naci Görür yaşanan depremi 30 Ekim'de meydana gelen büyük İzmir depreminin artçısı olabileceğini söylemişti.

Ayrıca dün gece saatlerinde Malatya'nın Püterge ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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