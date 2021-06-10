Kabine toplantısının ertelenmesine tepki: Anlaşılan Saray’da işler çok karışık

Bugün yapılması planlanan Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın programındaki yoğunluk nedeniyle 21 Haziran’a ertelendi.

“HALKTAN İYİCE KOPTULAR”

Karara sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, “Soru 1) Bir Cumhurbaşkanının Kabine Toplantısı’ndan daha önemli ne yoğunluğu olabilir? Soru 2) Yoğunluk var diye kabine neden 11 gün ertelenir? Halktan iyice koptular, halkı resmen ‘evde unuttular'. Anlaşılan Saray’da işler çok karışık” ifadelerini kullandı.