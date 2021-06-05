Kadıköy’de denizin altından çıkan atıklar şaşırttı: Motosiklet, bisiklet, elektrikli testere…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dalgıçları, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Kadıköy'de dalış gerçekleştirdi, denizdeki atıkları topladı. İBB, o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

ÇIKARILAN ATIKLAR SERGİLENDİ

Dalgıçların denizden; matkap, motosiklet, elektrikli testere, bisiklet, laptop, cep telefonu, küllük, tıraş takımı, direksiyon gibi birçok atık çıkardığı görüldü. Çıkarılan atıklar Kadıköy İskelesi'nde sergilendi. Çevredeki vatandaşlar ise gördükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

“NE OLUR ARTIK DUR DİYELİM BUNA”

Paylaşılan videoda açıklamalarda bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, “Yediğimiz tuzdan, yediğimiz balıktan, deniz ürünü her şeyden bunları alabiliyoruz. Ne olur artık dur diyelim bunlara. Bunun için de bu farkındalığı artırmak için bugünkü etkinliğimizi hazırladık” ifadelerini kullandı.

“BU DENİZ HEPİMİZİN”

İSTAÇ Genel Müdürü Aslan Değirmenci ise “Bu deniz hepimizin, bütün İstanbul'un. Ne kadar koruyabilirsek o kadar faydamıza; çocuklarımız için, torunlarımız için” dedi.