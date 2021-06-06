Kahramanmaraş’ta Biyokütle Santral Protestosu

Gaziantep-Kahramanmaraş Otoyolu çıkışındaki Çöçelli Köyü'ne yaklaşık 350 metre uzaklıktaki 88 bin 500 metrekare Hazine arazisine ECO Ticaret Anonim Şirketi tarafından kurulması planlanan Biyokütle Enerji Santrali'nin kurulmasını engellemeye yönelik protesto için sabahın erken saatlerinde köy önünde toplanan çok sayıda kişi, zemin çalışması başlatılan kanala girmek istedi. Ancak, Jandarma buna izin vermedi.

Traktörlerinin klaksonlarıyla durumu protesto eden gruba kısa süreli olarak TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) tarafından su sıkıldı. Köylülerin, “Bizim sizinle, askerimizle bir sorunumuz yok. Sizler bizim evlatlarımızsınız. Biz savaşmaya gelmedik. Siz de bize saygı gösterin” diye tepki gösterdi. Bunun üzerine su sıkma eylemi durduruldu.

BAŞKA YER Mİ YOK?

Jandarmanın izniyle konuşma yapan köylüler, köylerine yakın 2 çimento fabrikası bulunduğunu, bu fabrikaların yapılmasının ardından bölgede ürün rekoltelerinin yarı yarıya azaldığını belirten köylüler, “Ciddi bir hava kirliliği ile karşı karşıyayız. Sanki, bölgede başka fabrika yapacak yer yok. 5 kilometre ilerideki çorak arazide da yapılabilir. Yapılacak fabrikada, lastik dahil her türlü atığın yakılacağını öğrendik.

Yaşam alanlarımız yok edilmek isteniyor. Şu anda bile sabah kalktığımız zaman evlerimizin önü, arabalarımızın üzeri sapsarı kül ile kaplı. Bu yetmiyormuş gibi şimdi bir de atıkların toplanarak yapılacağı ve bu enerji üretileceği söylenilen bir fabrika yapılmak isteniyor. Yani kısaca hepimizi öldürmek istiyorlar. Buraya fabrika yapılırsa bizim yaşam alanımız kalmayacak. Çünkü yapılmak istenilen fabrika yerleşim birimi olan Çöçelli Mahallesi'ne (Köy) 350 metre mesafede. Bu kadar yakın bir alana böyle bir fabrika yapılır mı?

Geçmiş dönemde 1 dönümden 1 ton buğday aldığımız tarlalarımızdan, şimdi 500 kilo buğday alamıyoruz. Havamız kirleniyor, suyumuz kirleniyor. Bizi buradan göç ettirip buralara sahip olmak mı istiyorlar? O kadar boş uygun, yerleşim birimlerine uzak bu iş için elverişli alanlar varken niçin bu bölge özellikle seçiliyor? Üçüncü fabrikanın yapılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bu uğurda ne gerekiyorsa yapacağız. Gerekiyorsa canımızı ortaya koyacağız bu fabrikayı yaptırmayacağız.”

JANDARMA İLE KARŞI KARŞIYAGELMEYECEĞİZ



Alana ilk girişlerinde üzerlerine TOMA ile su sıkılmasını da eleştiren köylüler açıklamalarının devamında şunları söyledi: “Böylesine çevreye zararlı bir tesisin kurulmasıyla ilgili Kahramanmaraş Valiliği'ne dilekçe vererek ÇED raporu alınmasını istedik. Ama, Valilik ilginç bir şekilde rapora gerek görmedi. Adli süreci başlattık ama bunun sonucu beklenmeden inşaatı başlattılar. Bu gün ise bizi Jandarma ile karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Jandarma bizim evladımız. Bizi Jandarma ile karşı karşıya getirenler şunu iyi bilsinler; biz buraya savaşmaya değil, barışçıl bir eylem için geldik. Kendi topraklarımızı, havamızı, suyumuzu korumak için geldik. Biz buraya olay çıkarmaya gelmedik. Hiçbirimizin elinde bir pankart, döviz, ya da sopa yok. Bizim üzerimize niye su sıkıyorsunuz? Jandarma bizim hakkımızı koruması gerekirken niçin buraları yaşanmaz hale getirecek firmanın haklarını koruyor? Biz ne yaptık, taşkınlık mı yaptık? Ama biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Biz, kanunundan kaynaklanan haklarımızı kullanarak kendi toprağımızı sonuna kadar savunacağız.”

BU FABRİKAYA İZİN VERMEYECEĞİZ

Protesto eylemine CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül ve CHP Pazarcık İlçe Başkanı Veysel Şervan ile birlikte katılan Oniki Şubat İlçesi CHP İlçe Başkanı Ünal Ateş yaptığı ise konuşmada şöyle dedi: “Buraya bu fabrikayı yapanlar şunu hala anlamadılar. Pandemi bize gösterdi ki yeryüzünde en önemli şey temiz gıda ve temiz su. Bugün Kahramanmaraş’ta Aksu Nehri’ni kapkara, simsiyah hale getirenler, Elbistan’da insanların kanser olmasına sebep veren Termik Santrali filtresiz çalıştıranlar, burada insanların hayatına direkt etki edecek Biyokütle Enerji Santrali yapmaya çalışıyor. Bu zihniyet bizim havamızı, toprağımızı, suyumuzu kirletiyor. Bizi zehirliyor Kahramanmaraşımızı yaşanmaz hale getiriyor Buna müsaade etmeyeceğiz. Bundan sonra gerekirse her gün burada bekleyip, bu fabrikanın yapılmasına izin vermeyeceğiz.”

HAZİNE ARAZİSİNE YAPILIYOR

Hazine tarafından tahsis edilen 88 bin 500 metrekarelik alan üzerine 20.5 milyon Euro harcamayla yapılması planlanan Biyokütle Enerji Santrali, 10 MW kapasiteli olacak. Santralde günde yatlayık 100 ton biyokütle malzeme yakılarak, 75 bn MWe elektrik üretilmesi planlanıyor. ECO Bio Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin kapmayı planladığı santralin arsasının da Hazine’den 49 tahsis edildiği bildirildi.