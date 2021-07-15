Kar maskeli, kılıçlı akaryakıt soygunu

Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 5 Temmuz saat 05.00 sıralarında akaryakıt istasyonuna giden kar maskeli bir kişi, kasaya doğru yöneldi. Montunun koluna gizlediği kılıcı çıkaran şüpheli, kasiyer Yusuf D.'yi (20) tehdit edip, kasadaki paraları vermesini söyledi.

Yusuf D. ise kasadaki 900 TL'yi şüpheliye verdi. Kasanın üzerindeki tezgahtan çakmak ve kalem parfüm alan şüpheli, akaryakıt istasyonundan kaçtı. Soygun anları, akaryakıt istasyonundaki güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.

BORÇLARIMI ÖDEMEK İÇİN SOYDUM

Kasiyer Yusuf D.'nin durumu bildirmesi üzerine akaryakıt istasyonuna gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin 4 çocuk babası Fatih A. (31) olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen Fatih A., Hürriyet Mahallesi'ndeki evine yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen Fatih A., borçlarını ödemek için soygunu gerçekleştirdiğini öne sürdü. (İHA)