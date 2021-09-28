Kaş’tan yüzerek Yunanistan’a geçen iki Türk tutuklandı

Antalya’nın Kaş ilçesinden denize atlayarak 27 Eylül 2021 Pazartesi günü sabah erken saatlerde 2 mil uzaklıktaki Meis adasına geçen ve Yunanistan basını tarafından Türk oldukları belirtilen iki kişi yakalandı.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şahıslardan birinin adaya yakın bölgede yüzerken diğerinin ise adaya çıktıktan sora bindiği Rodos feribotunda yakalandığı ve üzerlerinde sahte belgeler bulunduğu ayrıca kendilerini FETÖ’ye üye oldukları için Türkiye'de tutuklanmamak için kaçtıklarını söyledikleri belirtildi.

Rodos'ta Mahkemeye çıkarılan iki kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Bu arada Yunanistan'ın bölgede denetimleri arttırdığı Meis adası etrafında sahil güvenlik ekiplerinin devriye turlarının yanı sıra Kaş ile ada arasında Yunanistan'a ait olduğu iddia edilen bir denizaltının da görev yaptığı görüldü.