Katliam gibi kazada oğlunu kaybeden anneye para cezası!

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul’a gitmek üzere hareket eden 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu tren 8 Temmuz 2018 günü Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi. Kazada yedisi çocuk 25 kişi hayatını kaybetti, 340 kişi de yaralandı.

Katliam gibi kazanın ardından TCDD’de görevli dört kişiye “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçlamasıyla ikişer yıldan 15’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SADECE DÖRT KİŞİ YARGILANIYOR

Hayatını kaybedenlerin aileleri, sorumluların haklarında dava açılan dört kişiyle sınırlı tutulmasını başından beri eleştirerek kazaya yol açan birçok ihmalin olduğunu dile getirdi.

Bunlardan biri de faciada oğlu Oğuz Arda’yı kaybeden Mısra Öz Sel’di. Evlat acısı yaşayan anne hakkında “Üç maymunu oynamayı tercih eden bir heyet” dediği için “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla dava açıldı. Bugün görülen karar duruşmasında mahkeme, acılı kadını suçlu buldu ve 8 bin 840 TL para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İSTERLERSE 8 TRİLYON CEZA VERSİNLER…

Adliye çıkışı açıklama yapan Mısra Öz Sel, şunları söyledi: İsterlerse 800 bin lira ceza versinler. İsterlerse 8 trilyon ceza versinler. Gerçek sorumlular yargılanmadığı müddetçe, ben ve 25 kişi hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki gerçek sorumlular bizlere dahi rüşvet verip susturma peşindeler. En iyi bildikleri şey para olduğu için bizleri parayla korkutmaya çalışıyorlar. Korkmuyorum. Vazgeçmiyorum.

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