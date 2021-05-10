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Kayyum tarafından yaptırılan heykeller tartışma yarattı

Kayyum yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından havalimanı kavşağına yaptırılan karpuz içindeki çocuk, kadayıf tepsisi gösteren adam ve hasır bileziği heykeli tartışmalara neden oldu.

Evren DEMİRDAŞ
Güncellenme: 13:21, 10/05/2021
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Kayyum tarafından yaptırılan heykeller tartışma yarattı

Kayyum yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, havalimanı kavşağındaki parka dört heykel yerleştirdi. Halay çekenler, kadayıf tepsisini gösteren adam, hasır bileziği ve zincirle karpuzun içindeki çocuk şeklinde tarif edilebilecek heykeller tepkilere neden oldu. CHP ve DEVA Partisi Diyarbakır il başkanları dikilen heykellere tepki gösterdi.

ÇOK GEREKSİZ BİR HARCAMA

– CHP Diyarbakır il başkanı Gönül Özel: Havalimanına girişine yapılan bu heykeller tamamıyla israftır. İnsanlar yoklukla cebelleşirken ve her gün kaymakamlıkların sosyal hizmetlerinin önü kuyruklarla doluyken bir gıda kolisi için parti önlerinde o kadar insan kuyruk oluştururken bunların oraya heykel dikmesinin hiçbir anlamı yok. Diyarbakır karpuzunun, kadayıfının meşhur olduğunu herkes biliyor. İnsanlar oradan geçerken ne kadar değerlendirebilecektir onu. Bu çok gereksiz bir harcamadır. Yine kentin belli yerlerine palmiye ağaçları dikildi dünyalarca para verildi ama ağaçların yarısından fazlası kurudu. Bunların hepsi israf.

MALİYETİNİ KAMUOYULA PAYLAŞACAK MISINIZ?

– DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Ülsen: Alem karpuz görsün görmesine de acaba bu mimarı facia ürünü peyzaj çalışmasının maliyetini kamuoyu ile paylaşacak mısınız? Belki sadece karpuz heykellerine ne kadar harcadığınızı söylersiniz?

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Yayınlanma Tarihi:13:16,