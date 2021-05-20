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Kemal Kılıçdaroğlu bu akşam SÖZCÜ TV’de

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam saat 20.00'da canlı yayında SÖZCÜ TV Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş'ın sorularını yanıtlayacak.

Güncellenme: 11:35, 20/05/2021
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Kemal Kılıçdaroğlu bu akşam SÖZCÜ TV’de

Corona virüs salgınında giderek ağırlaşan tablo, esnaf ve turimzcileri zorluyor.

Eğitim ve sağlıkta sorunlar pandemi nedeniyle büyüyor.

Ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken, muhalefet partileri erken seçim çağrısı yapıyor.

ABD, AB ile ilişkileri gerilen Türkiye, bir yandan da dış politikada ciddi sorunlarla boğuşuyor.

Öte yandan, Türkiye günlerdir bir suç örgütü liderinin paylaştığı videoları konuşuyor.

İşte bu atmosferde, ana muhalefet partisi CHP’nin lideri Kemal Kıılçdaroğlu SÖZCÜ TV’ye konuk oluyor.

Bu akşam saat 20.00’da YouTube hesabında SÖZCÜ TV Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş soracak, Kılıçdaroğlu yanıtlayacak.

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Yayınlanma Tarihi:11:27,