Kemal Kılıçdaroğlu: Hâlâ bir şey yapmazlarsa daha kötüye gideceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaretlerinin ardından Sinop Kültür Merkezi'nde düzenlenen Muhtarlar Buluşması'nda konuştu.

“128 MİLYAR DOLAR NEREYE GİTTİ?”

Muhtarların sorun ve taleplerini dinledikten sonra konuşan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

* Bu kardeşiniz bu ülkenin sorunlarını çözmeye talip. Çözeceğim. Kim ne derse desin bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur, yeter ki akıl olsun.

* ‘Efendim paramız yok'… Para var efendim, niye paramız yok… Bir ayda 128 milyar dolar nereye gitti? 128 milyar dolarla bütün köylerin altyapı dahil bütün sorunları çözülürdü. Nereye gitti bu para? Biliyor musunuz? Hayır. Ben de bilmiyorum.

* Araştırmak isteyen Merkez Bankası Başkanı da görevden alındı, ‘sen bunu nasıl araştırırsın' diye. Kime ait 128 milyar dolar? Tüyü bitmemiş yetimin parasıdır o para. Hepimizin parasıdır. Merkez Bankası devletin bankasıdır.

“TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKINI SAVUNMAYANLAR, ÜLKENİN BÜYÜMESİNE KATKIDA BULUNAMAZ”

“Kim aldı?” diye soran Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* (Gülerek) Herhalde muhtarlar aldı. Kim aldı Allah aşkına bu parayı? Esnafa soruyorum, ‘yok efendim, dalga mı geçiyorsunuz?' Emekliye soruyorum, ‘yok efendim dalga mı geçiyorsunuz ya ne 128 milyar doları, 1 dolar bile almadık.' Memura soruyorum, ‘hayır.' İşçiye soruyorum, ‘hayır.' İşsize soruyorum, ‘hayır.' Sanayiciye soruyorum, ‘yok efendim' diyor. Kim aldı?

* Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmayanlar, ülkenin büyümesine katkıda bulunamazlar. Her bir vatandaşımız için geçerlidir bu; ister muhtar, ister çöpten kağıt toplayan vatandaş. Önce burada anlaşacağız. Burada anlaşırsak bütün sorunları çözeriz.

“MİLLET İTTİFAKI’NDA İYİ PARTİ, DEMOKRAT PARTİ, SAADET PARTİSİ VE CHP VAR”

Kılıçdaroğlu, muhtarlardan gelen “HDP ile neden bir aradasınız?” sorusuna da şu sözlerle yanıt verdi:

* Bizim bir ittifakımız vardı; adı Millet İttifakı. Dört parti var orada. İYİ Parti var, Demokrat Parti var, Saadet Partisi var, Cumhuriyet Halk Partisi var. Bizim ittifakımız bu.

* Yerel yönetimlerde bir ittifak olmadı çünkü yerel yönetimlerde ittifak için özel bir düzenleme yapılmadı. HDP ayrı parti, biz ayrı partiyiz. Biz hiçbir zaman ‘HDP ile beraber biz bir parti olduk' demedik. Ama bizim bir özelliğimiz var, tarihin bize yüklediği bir özellik var.

* Biz zulmün karşısında susmayız. Haksızlık karşısında susmayız. ‘Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.' Eğer sevgili peygamberimiz bunu söylemişse haksızlık karşısında susmayız.

“MİLLET SEÇTİYSE MİLLETİN HAKKINA SAYGI GÖSTERECEKSİNİZ”

Verdiği örneklerle sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Beni sevmeyen bir arkadaşım var diyelim; hayatında CHP'ye hiç oy vermemiş bir kişi. Haksızlık yapıldığında ben sesimi çıkarmazsam Allah aşkına ben insan niteliğini kazanmış olur muyum?’ Seçimlerde zorla istifa ettirilen Melih Gökçek'in hakkını ben savundum. Melih Gökçek CHP'li mi? Hayır. Hayatında CHP'ye oy verdi mi? Hayır. Ama hakkını savundum.

* Milletin seçtiği kişiyi sen zorla istifa ettiremezsin. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partiliydi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partiliydi. İtiraz eden kim? Benim. Millet seçtiyse milletin hakkına saygı göstereceksiniz.

“BU ÜÇ ALAN TOPLUMU BÖLMEK İÇİN EGEMEN GÜÇLERİN TÜRKİYE'YE SOKTUĞU BİR OLAYDIR”

Kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun herkese saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Siz anne-babanızı seçme şansına sahip misiniz? Yok. O zaman benim kimliğimi neden sorguluyorsunuz? Ne yapayım ben yani? Herkes bir değerin içinde doğar, herkesin bir inancı var. Benim görevim, onun inancına saygı göstermek. Onun yaşam tarzına saygı göstermek.

* Siyaset kimlikler üzerinden yapılmaz, inanç üzerinden yapılmaz, yaşam tarzı üzerinden yapılmaz. Bu üç alan toplumu bölmek için egemen güçlerin Türkiye'ye soktuğu bir olaydır. Sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapılır. Türkiye'de siyaset yanlış bir mecrada gidiyor. Düzeltmek için uğraşıyoruz biz.

“KIZIYORLAR HDP'YE; E HDP'Lİ MECLİS BAŞKANVEKİLİ VAR”

Kılıçdaroğlu, açıklamasına şu şekilde devam etti:

* Kürt, AK Partiliye oy verdiği zaman hiçbir sorun yok; CHP'ye oy verdiği zaman, ‘vay efendim bunlar PKK'lı'… Olmaz arkadaşlar. Bu tür ayrımlar olmaz.

* Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ölçüsü var. Nedir o ölçü? Bayrağıyla ve vatanıyla sorunu olmayan herkesin başımızın üzerinde yeri var. Kızıyorlar HDP'ye; e HDP'li Meclis Başkanvekili var… Oturuyor kürsüye, Meclis'i yönetiyor. Hepimiz el kaldırıyoruz, ‘efendim bana söz verir misin' diye. O izin verirse çıkıp kürsüde konuşuluyor hangi partiden olursa olsun.

“BUNU YAPTIĞIMIZ ZAMAN TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTÜRÜZ”

Kimlik üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini de altını çizen Kılıçdaroğlu, “O, bir toplumu ayrıştırmak, bölmek ve kavga çıkartmak için yaratılan bir olaydır. Herkesin kimliğine saygı duyalım, herkesin inancına saygı duyalım. Bunu yaptığımız zaman Türkiye'yi büyütürüz, birliği ve bütünlüğü sağlamış oluruz” diye konuştu.

“HÂLÂ BİR ŞEY YAPMAZLARSA DAHA KÖTÜYE GİDECEĞİZ”

CHP'de son 10 yılda yaşanan değişimin, Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihindeki en büyük değişimlerden birisi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şu açıklamalarda bulundu:

* Eskiden derlerdi ki, ‘efendim CHP hep eleştirir.' Hayır efendim. Şimdi eleştirilmesi gereken konuyu eleştiriyoruz ama nasıl çözüleceğini de anlatıyoruz.

* 2018 Ağustosunda ekonomik kriz daha kapıdaydı. İstanbul'da basın toplantısı yaptım. 13 madde halinde, ‘ekonomik kriz geliyor bakın önlem alın' dedim, iktidarı hiç eleştirmedim.

* Dedim ki, ‘şunları yapmak zorundasınız.' Bir şey yapmadılar ve bugünkü noktaya geldik. Hâlâ bir şey yapmazlarsa daha kötüye gideceğiz.

“FATURAYI SİZLER ÖDEYECEKSİNİZ”

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Faturayı sizler ödeyeceksiniz, ben değil. Ben milletvekilliği aylığı alıyorum, zaten geçiniyoruz. Ben ve hanım beraber, zaten biz idare ediyoruz. Çiftçi? Emekli? İşsiz?

* 10 milyon 750 bin işsizimiz var. Ne olacak bunlar? Üniversiteyi bitirmiş, işsiz. Mühendis olmuş, işsiz, Veteriner, işsiz. Ziraat mühendisi, işsiz. Ne olacak? Ben düşüneceğim, sizler de düşüneceksiniz.