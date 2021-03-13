Kemal Kılıçdaroğlu İzmir’de corona kahramanlarıyla buluştu

Bir dizi program için İzmir'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nin duvarına yapılan ve 14 Mart Tıp Bayramı öncesi tamamlanan ‘Corona Kahramanları’ temalı mural çalışmasını inceledi.

10 Mart 2021 tarihi itibariyle, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden 380 sağlık çalışanının isimleri ve sağlık çalışanlarını temsilen oluşturulan 3 figürün bulunduğu mural çalışması hakkında bilgi alan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve davetliler Eşrefpaşa Hastanesi çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

CHP lideri, mural çalışmalarını yapan sanatçı Aksel Mengü ile de bir süre sohbet etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, inceleme sonrasında hastanenin palyatif bakım servisinin açılışını da gerçekleştirdi.