Kemal Kılıçdaroğlu: Kavga çıkarıyorlar ki gerçekleri halk yeteri kadar görmesin

Beşiktaş Belediyesi İsmet İnönü Spor Tesisi’nde düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP eski Genel Başkanı gazeteci yazar Altan Öymen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP’li yetkililer katıldı.

“İSTANBUL'UN BÜTÜN İLÇELERİNE EŞİT BİR YÖNETİM OLACAĞIZ”

Törende konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, göreve geldikleri andan itibaren Beşiktaş'ı katılımcı bir anlayışla yönettikleri vatandaşların taleplerini dinleyerek halk toplantıları gerçekleştirdiklerini planlı projeler dışında da pek çok projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.

Akpolat'ın ardından konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbul'a hizmet noktasında 39 ilçenin birlikte hareket etmesi gerektiği mesajı verdi.

Gittiği her ilçede öncelikle ilçenin belediye başkanını arayarak sahada kendisine eşlik etmesini teklif ettiğini belirten İmamoğlu, hizmet keyfini beraber yaşamak için bu daveti yaptığını söyledi.

İmamoğlu, parti devleti yaratma mantığının dışında bir iş birliği ile hizmet vermenin işleri çok fazla kolaylaştıracağını belirterek, şöyle konuştu:

* Biz yaratılmak istenilen parti devletinin dışında halkın hep birlikte olduğunu hissettiren, hangi partiden olursa olsun halka beraber hizmet edebilmeyi becerebilen bir dönemi İstanbul'da sürdürüyoruz.

* Şunu da ifade edeyim 5 yıl boyunca Büyükşehir Belediye Başkanlarını kendi ilçesinde görmemiş bir belediye başkanıyım. Görmemiş, davet edilmemiş ve bir kez randevulaşıp görüşebilmiş bir belediye başkanıyım.

* Onun için bize yapılan bu kötülüklerin hiçbirisini yapmadığımız gibi özenli ve itinalı bir şekilde İstanbul'un bütün ilçelerine eşit bir yönetim olacağız.

ALTAN ÖYMEN: CHP'NİN ÜYESİ OLMAKTAN HEP MEMNUN OLDUM

CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen, 1950'den beri CHP'nin bir üyesi olduğunu ve bundan hep memnun kaldığını ifade etti.

Öymen, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün de gurur duyduğum günlerden bir tanesi hem Beşiktaş Belediyesi'nin daha önce de takip ettiğim izlediğim çalışmalarının örneklerini burada gördüm.

* Bugünün hadiseleri içinde geçmişe doğru baktığım zaman CHP'nin bu memlekete yaptığı hizmetlerin ne kadar önemli olduğunu gördüm. Öteki partilerin önemini de hepimiz görmeliyiz. Cumhuriyet Halk Partili olmayanlarla da yine merhabamızı eksik etmememiz lazım.

* Ama karşıdan böyle bir adım görülmediği gibi karşıdan mütemadiyen partimize hücumlar, hakaretler, vurmalar kırmalar birbirini izliyor. Bunun ortadan kalkması lazım.

* Hüsamettin Cindoruk, ben üniversite okurken o Demokrat Parti'nin Gençlik Kolu Başkanıydı ben CHP'nin Gençlik Başkanıydım Ankara'da ve birbirimizin kongrelerine giderdik, çiçekler verirdik.

* Şimdi çiçek yerine, kongreye gitmek yerine televizyonlardan tek taraflı bir basından hakaretler işitiliyor bugün iktidarda bulunan partilerin ağzından. Bunu ortadan kaldırmak için adımlar atan bir parti o da yine Cumhuriyet Halk Partisi.

“YENİ BİR SİYASET ANLAYIŞINI TÜRKİYE'DE OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Kemal Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi:

* Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'de oluşturmaya çalışıyoruz. Sevgiye, saygıya, adalete, hoşgörüye, toplumu ayırmamaya dayalı yeni bir siyaset anlayışı.

* Bütün arkadaşlarımdan bu yeni siyaset anlayışını toplumun her kesimine aktarmalarını istiyorum. Bu çok önemli, çünkü var olan kavgalar yaratılmak istenilen kavgalar aslında yaptıkları hataları örtmeye yönelik.

* Kavga çıkarıyorlar ki gerçekleri halk yeteri kadar görmesin. En son sorduğumuz soru, ‘128 milyar dolar nerede?' diye. Aslında normalde bir demokraside en rahat sorulması gereken soru bu. Ama kavgalar, tartışmalar, başka hatalar ve bu olayın üstünü kapatmaya çalıştılar, kapatmayacağız.

* Biz yeni bir siyaset anlayışı derken halktan toplanan paraların hesabını halka anlatmak zorundayız. Siyasetçi dediğimiz kişinin halkına hesap verme yükümlülüğü olan kişi demektir. Peki var olan iktidar böyle bir sorumluluğu hissediyor mu? Hayır hissetmiyor. Halka hesap vermiyor.

* Bunun arkasında yatan düşünce ne? Kibir eğer bir insanı teslim alırsa halkı hor görmeye başlarsa, farklı bir sürecin içine Türkiye evrilmiş olur ve evrildi. Biz buradan Türkiye'yi çıkarmak zorundayız. Demokratlar, adaletten yana olan bir araya geldiği zaman Türkiye'yi içine düştüğü bu çukurdan çekip çıkaracağız.