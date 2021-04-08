Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop’ta ilçe emniyet müdürlüğünü ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop ziyaretlerini akşam saatlerinde sürdürdü.

Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek görevli polis memurlarının Polis Haftası'nı kutladı.

“ASLA UMUTSUZ OLMAYIN”

Ayancık Belediyesi önünde vatandaşlara da seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

* Türkiye’nin nereye gittiğini ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. Ama asla umutsuz olmayın. Hep beraber, hep birlikte, tarihin bize yüklediği bir sorumluluğu yerine getireceğiz. Hep beraber bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz.

* Çocuklarımız, evlatlarımız bu güzel Türkiye’de umut içinde büyüyecekler ve yaşayacaklar. Sizden istediğim umudunuzu kaybetmeyin. Ayancık’ta belediye başkanımız nasıl hizmet ediyorsa aynı hizmeti hiçbir ayrım yapmaksızın Türkiye’nin bütün coğrafyasına götüreceğiz.

* Türkiye’nin bütün coğrafyasında insanlar mutlu olacak ve hizmetin ne olduğunu görecekler. Verdiğimiz hizmetin hesabını halka vereceğiz.

* Belediye başkanımız nasıl harcadığı her kuruşun hesabını Ayancık halkına veriyorsa biz de 83 milyondan topladığımız verginin hesabını 83 milyona vereceğiz.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Ayancık Belediyesi'ne geçerek Belediye Başkanı Hayrettin Kaya ile görüştü.