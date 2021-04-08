Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sert corona mesajı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 2 bin 316 hastayla birlikte 55 bin 941 yeni vaka tespit edilirken 258 kişi hayatını kaybetti.

Düne göre hasta sayısı, yeni vaka sayısı ve ağır hasta sayısında artış yaşandı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ERDOĞAN’A MESAJ

Bakanlığın açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı etiketleyerek bir mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu, mesajında “Milletin cebine kastettiğin yetmedi, artık canına da kastediyorsun Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye lebalep hasta!” ifadelerini kullandı.

YENİ VAKA SAYISINDA BİR HAFTADA 16 BİNLİK ARTIŞ

Türkiye’de COVID-19 vaka sayısındaki artış dikkat çekiyor. 8 Nisan itibarıyla 304 bin 492 testte 55 bin 941 vaka tespit edildi. 31 Mart tarihinde vaka sayısı 39 bin 302 olarak açıklanmıştı. Bir haftada günlük vaka sayısındaki artış 16 bini geçti.