Kenti su bastı, CHP’li başkan isyan etti: Bu kadar parayı nereye gömdünüz?

Sağanak yağışın hayatı olumsuz etkilediği Bolu’da, kentin bir çok noktasında su taşkınları yaşandı. Bazı ev ve işyerlerini su bastı. Cadde ve alt geçitler sular altında kalırken ulaşım durma noktasına kadar geldi.

Belediye ekipleri, yağışların devam etmesi beklenen kentte su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde altyapı çalışmalarına başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kent merkezine metrekareye düşen yağmur miktarı 10,4 litre olarak açıklanırken, yaşanan su baskınları sonrasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan isyan etti.

“BU KADAR PARAYI NEREYE GÖMDÜNÜZ?”

Kentin altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle su baskınlarının olduğunu belirten Başkan Tanju Özcan, “İşin açıkçası ben 15 yılda harcanan paraya bakınca bu kadar rezalet bir durum olacağını tahmin etmiyordum. 15 yılda alt yapıya 350 milyon TL para harcanmış. Bugünün rakamlarıyla 700 – 800 milyon TL ediyor. Kardeşim bu kadar parayı nereye gömdünüz? Kameralarla bakıyoruz, borular döşenmiş fakat bir yere bağlanmamış. Böyle rezil durumlarda var. Böyle rezalet bir alt yapıyla karışılacağımı tahmin etmiyordum. 15 yıl boyunca halkın parası resmen heba edilmiş” diye konuştu.

“ALT YAPIYI BEN ADAM EDECEĞİM”

Bu tip olumsuzlukların tekrar yaşanmaması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini açıklayan Özcan, kentte yaklaşık 2 bin kilometrelik kanalizasyon ve yağmur hattının olduğunu belirterek, şunları söyledi:

* Geçmiş dönemde yapılan taş yollar ve kaldırımların altındaki malzemenin şiddetli yağmurlarda kanalizasyon ve yağmur hatlarına aktığını ve bununda tıkanmalara sebep olduğunu tespit ettik.

* Çalışmalarımız sonucunda 2019 yılındaki yağmurlarda ortalama 500 şikâyet geliyordu. Geçen sene 300'lere bu yıl 100'lere düştü. Önümüzdeki yıl daha da azalacak. Geçen yıl 40 kilometre kanalizasyon ve yağmur hattı değiştirildi.

* Ayrıca ilk kez bu sene kamera robotlu sistemle 50 kilometre civarında hat görüntülendi tıkalı kısımlar açıldı. Halkımız şunu bilsin Bolu'da 2 bin kilometreye yakın kanalizasyon ve yağmur suyu hattı var.

* Bunu 2 sene içerisinde toparlamam mümkün değil. Ancak bu yıl 40 ila 50 kilometre arası kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çekiyoruz. Bolu halkımız müsterih olsun, Bolu'nun alt yapısını ben adam edeceğim.