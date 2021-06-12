Kemal Kılıçdaroğlu: Bu ülkenin bir numaralı koltuğunda oturan kişi hiç sesini çıkarmazsa o da bu işe ortaktır demektir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi Batıkent Murat Karayalçın Meydanı’nın açılış programına katıldı.

Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra programa CHP genel başkan yardımcıları, Parti Meclisi üyeleri, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, CHP ve İYİ Parti Ankara il ve ilçe başkanları, milletvekilleri, CHP eski genel başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen, siyasetçi Murat Karayalçın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ilçe belediye başkanları katıldı.

“ÇEKİLİN YOLDAN TÜRKİYE’DEKİ BÜTÜN AÇLARI DOYURACAĞIZ”

Açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın grup toplantısında kullandığı, “Millet açsa onları da siz doyuruverin” sözlerine de değinerek şu ifadeleri kullandı:

* Bu meydan kentte yaşayanların enerjilerini tükettikleri bir yer olacak. Yardımlar konusunda da belediye başkanlarımız gerçekten de tarih yazıyorlar. Olağan üstü çalışıyorlar. Diyorlar ya ‘ aç varsa siz doyurun’ çekilin yoldan Türkiye’deki bütün açları doyuracağız.

* Çekilin aradan Türkiye’de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Çekilin aradan Türkiye’de her kuruşun hesabını veren bir Millet ittifakı iktidar olacak. Biz bunları biliyoruz, yapacağız.

* Eğer belediye başkanlarımız bütün engellemelere rağmen, bir tarih yazıyorlar ise halkın iktidarı olduğunda o tarihin çok daha görkemli bir şekilde ortaya konacağını onlar da çok iyi biliyor.

* Biz yapacağız, güzel şeyler yapacağız. Birlikte, dostlarımızla birlikte yapacağız. Bir tarih yazacağız. Siyasete ahlakı getireceğiz.

“BU ÜLKENİN EN ÖNEMLİ KOLTUĞUNDA OTURAN KİŞİ HİÇ SESİNİ ÇIKARMAZSA O DA BU İŞE ORTAKTIR DEMEKTİR”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var” ifadelerini da hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

* Eğer bugün 21 yüzyılın Türkiye’sinde bir İçişleri Bakanı kalkıp konuşma yapar, bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar para alıyor der ve bu ülkenin en önemli koltuğunda bir numaralı koltuğunda oturan kişi hiç sesini çıkarmazsa o da bu işe ortaktır demektir.

* Bir kez daha söylüyorum. Söyleyen kişi sıradan bir kişi değil, söyleyen kişi bu ülkenin İçişleri Bakanı. Şöyle düşünün, aynı olay bir CHP’li için söylenseydi, Türkiye’de kıyamet kopardı. Hepimiz kim suçlu yakalamaya çalışırdık. Üstünü örtmeye değil, hesabını sorardık. Üstünü örtüyorlar, örtemeyecekler. Bunu sakın ola ki unutmayın.

“O SANDIĞA GİDİP OY KULLANIRKEN ELİNİZ VİCDANINIZDA OLSUN”

Kılıçdaroğlu oy kullanacak seçmenlere de seslenerek konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

* Siyaset kirlilikten arındığı zaman meydanlar daha güzel olur, komşuluk ilişkileri daha güzel olur, siyaset halkı hizmete dönük olur, Bütün belediye başkanları hizmet yarışına girer. Biz bunları biliyoruz yapacağız.

* Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Hep beraber bekliyoruz, seçimi bekliyoruz. Gelecek o sandık, önünüze gelecek…

* Sizden sadece bir şey istiyorum sandığa gidip oy kullanırken, eliniz vicdanınızda olsun. Adaletten yana olsun, insanlıktan yana olsun, dostlardan yana olsun güzelliklerden yana olsun ve en önemlisi inancınızdan yana olsun.

* Oy kullandığınız zaman göreceksiniz ki siyasete zaten cemre düştü, göreceksiniz ki çok daha güzel bir Türkiye’yi beraber inşa edeceğiz.

Konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu, protokolle birlikte Yenimahalle Belediyesi Batıkent Murat Karayalçın Meydanı’nı hizmete açtı.