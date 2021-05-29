Kılıçdaroğlu, ‘Tam bir rezalet! dedi… Soylu’yu istifaya davet etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Meclis Başkanlarından Hüsamettin Cindoruk’u ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“BİR AN ÖNCE SEÇİME GİDİLMESİ LAZIM”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili uzlaşma zemini olmazsa Cumhur İttifakı olarak referanduma gitmeyi planladıkları mesajına ve diğer sorulara ilişkin Kılıçdaroğlu şu değerlendirmede bulundu:

* Erdoğan önce şunu düşünsün; ya mutfaklarda yangın var. Ya insanlar perişan vaziyette, sen önce bunların derdini çözebilecek misin, çözmeyecek misin?

* Çözme yeteneği yok, ülkeyi yönetme yeteneği yok, artık bunu tümüyle kaybetmiş vaziyette ve Erdoğan ülkenin başına neredeyse bir felaket olarak çökmüş durumda.

* Bir an önce seçime gidilmesi lazım. Niye milletin iradesinden korkuyoruz, milletten korkulur mu? Referandum diyorsun, ne referandumu kardeşim?

* Getiriyorsan getir referandum (u) millet seçim istiyor mu istemiyor mu? Yapalım referandumu, millet seçim istiyorsa seçime gidelim. Hayır, millet seçim istemiyoruz diyorsa seçime gitmeyelim.

* Çünkü geçen hergün toplumun sırtına yeni yükler getiriyor. Türkiye giderek dünyada yalnızlaşıyor. Yazıktır, günahtır biz bu ülkeyi, sıradan bir ülke halinde göremeyiz.

* Milli mücadele veren bir devlet, milli mücadele veren bir halk bu pozisyonda olamamalı. İnsanlar yoksul olmamalı, insanlar aç olmamalı. Binlerce çocuk yatağa aç girmemeli.

* Devleti çetelere teslim eden insana ben nasıl güveneceğim? Çetelerden yetki isteyen bir insana ben nasıl güveneceğim? Olmaz, tam bir rezalet! Düzelteceğiz, düzelteceğiz.

Ziyaret sırasında CHP liderine, eski bakanlardan Ufuk Söylemez, Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin eşlik etti.

SOYLU NEDEN İSTİFA ETMİYOR?

*Niye istifa etsin ki? Niye istifa etsin. En tepedeki insan destek veriyor, Bahçeli de destek veriyor, mafya da destek veriyor.

* Üç ortak var Cumhur İttifakı'nın üç ortağı var; AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, mafya. Mafyanın sözcülüğünü yapanlar zaten bunlar. Mafya bildiri yayınlıyor, ‘biz bunları destekliyoruz' diye.

* Onu da herkes bir anlamda görüyor niye istifa etsin ki zaten, mafyanın desteğini alan bir insan istifa mı eder? Etmez.

İDDİALARI BİZ ARAŞTIRACAĞIZ”

Kılıçdaroğlu, Orgazine Suç Örgütü Lideri Sedat Peker'in Süleyman Soylu hakkında ileri sürdüğü iddialara ilişkin de, “Biz araştıracağız, biz araştıracağız” dedi.