Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Belki benim de biraz suçum var

CHP'li belediyelerin 2 yıl içinde hayata geçirdiği projeleri sıralayan CHP lideri iktidara geldiklerinde 6 ayda Türkiye'nin kaderini değiştirme sözü verdi. Kılıçdaroğlu video mesajında şunları söyledi:

“İKTİDAR DEĞİLİZ AMA PROJELERİMİZ VAR”

* Sevgili gençler yine karşınızdayım. Bu ülkede hakkında en fazla kirli kampanya yapılan kişi benim. İktidar eliyle yaptılar bunları. Trolleri vardı, çeteleri vardı bütün bunlar aracılığıyla yaptılar iftira attılar nasıl olsa dilin kemiği yok.

* Belki benim de biraz suçum var çıkıp bunlara zamanında cevap vermedim. ‘Esen doğrudur, eğri belasını bulur' demişti rahmetli babam ve şimdi belalarını buluyorlar. Bütün pislikleri ortalığa saçıldı.

* Şimdi yine bir algıyı tekrar yıkmak için karşınızdayım. Ne diyorlardı? ‘CHP çalışmıyor, Kılıçdaroğlu'nun projeleri yok' var efendim var. İktidar değiliz ama projelerimiz var. Bu kısa süre içerisinde binlerce projeyi belediye başkanlarımız hayata geçirdi.

* Örnek mi istiyorsunuz? Sayayım; Dünyada aynı anda tek metro projesini yürüten şehir İstanbul. 413 bin metrekare Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'nı halka açan kent Ankara. Dünyanın en büyük üçüncü projesi olan EXPO Hatay'a geliyor. Aydın'da Sakız Koyunu Çiftliği'ni kurduk.Muğla'da Türkiye'nin en büyük Yerel Tohum Merkezi oluşturuldu.

* Mersin'de kentin ilk yer altı ulaşım ağı için düğmeye basıldı. Ardahan'da tekstil fabrikası kurulacak, Ardahan'da işsizliği bitireceğiz. Kırklareli'de 22 hektarlık çöp sahası yeşil alana dönüştürüldü. Çevreyi düzenliyoruz, çevreyi seviyoruz, insanları seviyoruz.

“SİZE SÖZÜM SÖZ 6 AYDA HAYATINIZ DEĞİŞECEK”

* Ne diyorlardı? ‘Cumhuriyet Halk Partisi çalışmıyor, belediyeleri çalışmıyor. Sakın oy vermeyin, CHP'li belediyeler gelirse sosyal yardımlar kesilir' diyorlardı.

* Bakın sadece pandemi döneminde CHP'li belediyeler 11 milyon 200 bin vatandaşa hizmet götürdüler, ayni ve maddi yardım götürdüler. Sevgili gençler, yaptığımız projelerin bir kısmını okudum aslında binlerce projemiz var.

* Yan tarafta akıyor, troller isterlerse izlesinler. Biz muhalefetteyiz iktidar olduğumuzda çok daha mükemmellerini yapacağız, her kuruşun hesabını vereceğiz. Emin olun 6 ayda Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. Size sözüm söz 6 ayda hayatınız değişecek, yeni bir Türkiye'ye doğmuş olacaksınız. Hep birlikte yapacağız!”