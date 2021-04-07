Kılıçdaroğlu, ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganını ortaya çıkaran Berkay Gezgin ile bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları sırasında “Her şey çok güzel olacak” sloganını ortaya çıkmasını sağlayan, daha sonra CHP Lise Örgütleri Halkçı Liseliler Genel Merkezi’nde sözcülük görevini üstenen, siyasetçilerle sık sık görüşmeler yapan 18 yaşındaki Berkay Gezgin, son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Görüşmeye ilişkin fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Berkay Gezgin, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara’da bir araya geldik. Gençlere yönelik projeler sunduk, yeni atılımlar gerçekleşecek” dedi. Gezgin, sosyal medya paylaşımına “#HerŞeyÇokGüzelOlacak” etiketi de ekledi.

KAFTANCIOĞLU İLE DE GÖRÜŞTÜ

CHP Lise Örgütleri Halkçı Liseliler Genel Merkezi sözcüsü Berkay Gezgin, dün de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na ziyarette bulunmuştu. O görüşmeye ilişkin Gezgin, “Liselilerin şehirlerde yaşadıkları zorluklar hakkında sohbet de ettik. Geleceğimizin daha parlak olabilmesi adına elimizden gelen her şeyi yapacağız” demişti.

İMAMOĞLU İLE O DİYALOĞU SLOGANA DÖNÜŞTÜ

Berkay Gezgin, İmamoğlu'nun seçim otobüsüne yaklaşarak, “Ekrem abi, her şey çok güzel olacak” demiş, İmamoğlu da Gezgin'e, “Aynen… Aferin sana delikanlı… Her şey çok güzel olacak. Çocuğa bak ‘Her şey çok güzel olacak’ diyor. Bu inanç yeter bize” şeklinde cevap vermişti. O anlar Ekrem İmamoğlu’nun seçim sloganını ortaya çıkarmıştı.

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