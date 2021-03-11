Kılıçdaroğlu ile üretici kadınlar arasında dikkat çeken diyalog: Kurtarın artık insanları

SÖZCÜ/UŞAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ta esnaf ve çiftçileri ziyaret etti. Kentteki tek CHP'li belediye olan Sivaslı Belediyesi’ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu buradan Muharremşah Köyü'ne geçerek besiciler ile buluştu.

Esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, yol üzerinde üretici kadınlarla sohbet etti. Kılıçdaroğlu, “Her evde bereket olacak, her evde güzellik olacak. Bunu yapacağız. Dürüst ve namuslu insanlar bu memleketi kurtaracak. Hiç endişe etmeyin. Dediğim gibi, bize güvenin. Vallahi de billahi de düzelteceğim” dedi.

Üretici kadınlar da “İnşallah…Kurtarın artık insanları” diye bağırarak Kılıçdaroğlu'nu alkışladı.

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