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Kılıçdaroğlu ile üretici kadınlar arasında dikkat çeken diyalog: Kurtarın artık insanları

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Uşak’ta gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında üretici kadınlar ile arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Kılıçdaroğlu, “Dürüst ve namuslu insanlar bu memleketi kurtaracak. Bize güvenin. Vallahi de billahi de düzelteceğim” deyince kadınlar alkışlayarak “Kurtarın artık insanları” diye karşılık verdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:20, 11/03/2021
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SÖZCÜ/UŞAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ta esnaf ve çiftçileri ziyaret etti. Kentteki tek CHP'li belediye olan Sivaslı Belediyesi’ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu buradan Muharremşah Köyü'ne geçerek besiciler ile buluştu.

Esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, yol üzerinde üretici kadınlarla sohbet etti. Kılıçdaroğlu, “Her evde bereket olacak, her evde güzellik olacak. Bunu yapacağız. Dürüst ve namuslu insanlar bu memleketi kurtaracak. Hiç endişe etmeyin. Dediğim gibi, bize güvenin. Vallahi de billahi de düzelteceğim” dedi.

Üretici kadınlar da “İnşallah…Kurtarın artık insanları” diye bağırarak Kılıçdaroğlu'nu alkışladı.

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