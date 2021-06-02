Kılıçdaroğlu: Sandık bugün, yarın gelecek

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de Selçuk Belediyesi Efes Tarlası Yaşam Köyü’nü ziyaret ederek açılış töreninde bir konuşma yaptı.

“Türkiye’nin içinde bulunduğu şartları ben de biliyorum siz de biliyorsunuz” diyerek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, “Her birimiz tek tek düşünüyoruz ‘Ne olacak bu memleketin hali’ diye. Sizden bir isteğim var. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Eğer bu ülke babalarımız tarafından kurtarılmışsa, babalarımız ve dedelerimiz en zor koşullarda milli Kurtuluş Savaşı’nı verip Türkiye’nin bağımsızlığını sağlamışsa, Osmanlı’nın kaçırdığı Sanayi Devrimi’ni yakalamışsa, 1940’lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden biri haline gelmişse bizim umutsuzluğa kapılma hakkımız yoktur” dedi.

“DÜNYA SİYASET TARİHİNE BİR ÖRNEK OLARAK GEÇECEK”

“Hepimiz sabırlı, dikkatli olacağız” şeklinde devam eden Kılıçdaroğlu, seçim mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, “Sandık gelecek. Sandık bugün gelecek, yarın gelecek. Demokratik yollarla bir dikta yönetimine son vermek dünya siyaset tarihine bir örnek olarak geçecek. Yapacağımız sandığı beklemektir. Gelecek bu sandık. Beraber mücadele edeceğiz” dedi.

Yerel seçimlerde ‘CHP’li belediyelere oy vermeyin, bunlar gelirse yardımları keserler, su faturalarını teröristler düzenleyecek’ gibi sözler sarf edildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Ben bu halkın ferasetine, sağduyusuna güveniyorum. Yetkilendirdiler. Ankara’yı, İstanbul’u, Adana’yı, Mersin’i halkın oylarıyla aldık. Bizim belediye başkanlarımız pandemi döneminde tarih yazıyorlar.

*Oturup kalkıp CHP’li belediyelere dua etsinler. 5 maskeyi bile dağıtamadılar. Bizim en küçük belediyeden en büyük belediyeye kadar hepsi günün 24 saatinde çalıştı.

*Belediye başkanı arkadaşlarıma ‘Baskı gelecek, asla şikayet etmeyin’ dedim. Göreviniz o engeli aşmak, halkla kucaklaşmak. Bunu yapıyoruz. Dolayısıyla sosyal yardımlar hiç kesilmedi, tam tersine arttı.

“REHBERİMİZ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK”

Konuşmasının devamında, “Moralinizi bozmayın, büyük sıkıntılar var biliyorum ama bu sıkıntıları aşmasını biliyoruz. Rehberimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

*Atatürkçülüğü de bize yanlış öğretiyorlar. Atatürkçülük demek üretim demektir. 2 temel ayağı vardır Atatürkçülüğün. Mustafa Kemal Atatürk der ki, “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.” Bu siyasi hedefidir. Bayrağımın altında özgürce yaşarım ve hiçbir himayeyi kabul etmem, hiçbir egemenliği kabul etmem. Egemenlik milletindir. Bu, Mustafa Kemal Atatürk’ün siyasi bağımsızlık söylemidir.

*İkincisi ekonomik bağımsızlık. Onu da Mustafa Kemal Atatürk söyler. Savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça bağımsızlığınız tehlikeye girer. O da ekonomik bağımsızlıktır.

*Bir ülkenin ekonomik bağımsızlığı olmazsa asla ve asla siyasi bağımsızlığı sürekli olmaz. Eğer Türkiye bugün Londra’daki bir avuç tefeciye hizmet eder hale getirilmişse ekonomik bağımsızlığı tehlikededir. Bu gerçekleri biliyoruz ve bu gerçeklerden yola çıkarak hareket edeceğiz.

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