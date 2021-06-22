Kılıçdaroğlu: Seçimde bu ruhsuza birlikte ‘bye bye’ diyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha evinin mutfağında kamera karşısına geçerek gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok” ifadeleri de vardı.

“BU RUHSUZA BİRLİKTE ‘BYE BYE’ DİYECEĞİZ”

Gençlere, “Popçular, rock'çılar, metalciler, rapçiler, hip-hop'çular, funk'çılar, elektronikçiler, k-pop'çular, halkçılar, türkücüler, canım gençler” diyerek seslenen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* Bugün bir ‘boomer' çıktı müziğimizi yasaklayacağını söyledi. Müzik ruhun dilidir. Ruhsuzlar bunu anlamaz. Müzik kalbinizin edebiyatıdır. Sözlerinizin bittiği yerde müzik başlar. Müzik yoksa aş da yok. Peki biz ne yapacağız? Dersini hep birlikte vereceğiz.

* Sizden tüm anlaşmazlıklarınızı bir kenara bırakıp bu boomer'u tarihe göndermek için odaklanmaya davet ediyorum. Duydunuz mu Exo'cular, BTS'ciler, Blackpink'ciler, Twice'cılar…Ülkenin kaderini siz değiştireceksiniz! Bu seçimde, bu ruhsuza birlikte ‘bye bye' diyeceğiz. Sonra yine kapışırız, sorun değil…

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı videoya da “Müzik, kalbin edebiyatıdır gençler; sözlerinizin bittiği yerde müzik başlar. Müzik yoksa aşk yoktur. Hiçbir boomer müziğinizi çalamaz!” notunu düştü.