Kılıçdaroğlu: Sezgin Baran Korkmaz’ın arkasında ciddi bir güç var

Belediye Başkanları Çalıştayı için geldiği Gaziantep'te yerel ve ulusal basın temsilcileriyle kahvaltıda buluşan CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'da tutuklanmasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu:

– Savcılar yasadışı işlemler konusunda harekete geçmiyorsa o ülkede adalet yoktur. Türkiye'de iktidarın yargı üzerinde kurduğu hegemonyadan dolayı yargı görevini yapmamaktadır. Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkışına kim izin verdi? Mal varlığı üzerindeki hacizi kim kaldırdı? İvedi kararla haczi kaldıran savcı Adalet Bakanlığı’na nasıl bakan yardımcısı nasıl oldu?

EN TEPEDEKİ İSİM KONUŞMUYOR

– Sezgin Baran Korkmaz gibi birisi yargıyı istediği gibi kullanıyorsa arkasında ciddi bir güç vardır. Burada konuşması gereken en tepedeki kişidir. Bu kişinin sesi bile çıkmıyor. Kendi bakanı ‘Bir mafya bir siyasetçiye aylık para gönderiyor' diyor. Ama bu bakanı çağırıp sormuyor. Yolsuzluğa sessiz kalan kişi yolsuzluğa ortak olan kişidir. Türkiye bu kadar çürümüşlüğü hiçbir zaman görmemişti. Hırsızların, yolsuzluk yapanların baş tacı edildiği Türkiye'yi ne zaman gördük.

– En tepedeki konuşmuyor. Bize ‘yeraltı dünyası çetesi konuşur biz muhatap olmayız' diyor. Peki İçişleri Bakanı yeraltı dünyasına niye cevap veriyor. Para alan siyasetçiyi herkes biliyor ama kimse ses çıkarmıyor. Türkiye'yi bu rezaletten kurtaracağız. Elin başbakanının yaptığı 300 avroluk sabah kahvaltısı için kıyamet kopuyor ama burada milyar dolarla oynuyor kimse kılını kıpırdatmıyor.

BİZİM İTTİFAKIMIZ BELLİDİR

“HDP'li siyasetçiler CHP ile ittifaka hazır olduklarını söylüyor. CHP, HDP ile ittifak yapar mı?” sorusunu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– HDP'nin ittifaka hazır olduğunu ilk defa sizden duyuyorum. Genel başkanları açıklama yapıp “Biz ittifak içinde değiliz. İttifak da yapmayacağız” dedi. İttifak yaparlar, yapmazlar, böyle bir niyetleri var mı, yok mu, ben bilemem. Ama onların yaptığı açıklama gayet nettir. Bizim ittifakımız bellidir. Kimlerle beraber masaya oturduğumuz bellidir. Yerel seçimlerde de diğer seçimlerde de kamuoyuna açıkladık. Türkiye'de iki ittifak var. Bir devleti soyulacak olan organ olarak görev alsın bir ittifak var. Diğer ittifak da milliyetçi ve yurtseverlerin ittifakıdır. Biz ikinci ittifakta yerimizi aldık.

YENİ BİR KADROYLA YOLA ÇIKACAĞIZ

Parti olarak Gaziantep'te bulundukları için çok mutlu olduklarını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, son yıllarda Gaziantep'te bekledikleri oyu alamadıklarını belirtti. Bunun sorumlusunun kendileri olduğunu da paylaşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Geçmişte yapamadığımız çalışmaları ben, belediye başkanları ve milletvekili arkadaşlarım yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra daha sıklıkla Gaziantep'e gelinecek. Burada var olan sorunları aşmaya çalışacağız. Biz alanda çalışırken Gaziantepli esnafın, sanayicinin, çiftçinin derdini de dinlemek istedik. Çünkü onların sorunları var. Buradaki esnafın sorunuyla İzmir'deki esnafın sorunu arasında büyük bir fark yok. Aynı sorunları yaşıyorlar.

– Bize aktarılan sorunları parlamentoda ve grup toplantılarında dile getirmek sorunların çözümü konusunda önerilerde bulunmak bizim görevlerimizden birisidir. Bu görevi yapmaya çalışıyoruz. Gaziantep'te bir yönetim değişikliğine gittik. Gaziantepliye güvenen, sorunları dillendiren, çözümleri de arka arkaya sıralayan bir yapının olmasını arzu ettik. Mevcut il başkanımız Anteplilerin sevdiği saydığı bir insan. Yeni bir kadroyla yola çıkacağız.

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