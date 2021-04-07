Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a videolu yanıt: Darbeci akrabası arıyorsan…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısındaki sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile cevap verdi.

Kılıçdaroğlu “Seni gidi algıcı seni!” başlığıyla yaptığı video paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Neymiş efendim bazı imzacı emekli amirallerin eşleri, gelinleri, damatları, görümceleri CHP'liymiş şu zekaya bak Allah aşkına! Ya bu aklı size kim veriyor? Allah aşkına. Eğer sen darbeci akrabası arıyorsan ben sana söyleyeyim; 251 kişinin katili olan darbecinin kardeşini büyükelçi tayin etmedin mi? Ya siz şehitlere bile saygı duymuyorsunuz. İstiyorsan gel şehit ailelerine bir soralım onlar ne diyecekler?”

İlginizi Çekebilir CHP'den Erdoğan'a çok sert yanıt