Kılıçdaroğlu’ndan kentsel dönüşüm açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka/Örnekköy Kentsel Dönüşüm ve Temel Atma Töreni'nin ardından Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Çalıştayı'nda konuştu.

“DÖNÜŞÜM SÜRECİ UZLAŞMA ESASLI OLMALI, YERİNDE VE ADİL GERÇEKLEŞMELİ”

İzmir'de kentsel dönüşümü gerçekleştirirken üç ilkeyi benimsediklerini ifade ederek, o ilkeleri şöyle sıraladı:

* Birincisi; dönüşüm sürecinin uzlaşma esaslı olması. Yani bu alanda yaşayanların bu dönüşüme onay vermesi.

* İkincisi; dönüşümün yerinde ve adil gerçekleştirilmesi. Yani dönüşüm alanında yalayanların yine o bölgede yaşama hakkının garanti altına alınması. Dönüşümün; insanları birbirinden koparmadan yaşamın içinde olması, kimseyi doğduğu yeri terk etmek zorunda bırakmaması ve kültürü koruması.

* Üçüncü ilkemiz ise; bu sürecin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin güvencesi altında sürdürülmesi.

“KENTLER BETON ORMANINA DÖNDÜ”

Soyer'in ardından sahneye çıkan Kılıçdaroğlu ise, kentlerin bir ‘beton ormanına' dönüştüğünü söyledi ve bu durumdan üzüntü duyduğunu dile getirdi.

“DEPREM, KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMINI ÖĞRENMEMİZE YOL AÇTI”

Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu ancak yapılan binaların büyük bir kısmının depreme dayanıklı olmadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, “O nedenle hepimizin kentsel dönüşüm diye bir kavramı öğrenmemize yol açtı. Ama kentsel dönüşüm nasıl bir dönüşüm? Beton ormanına dönük bir dönüşüm mü, yoksa hepimizin rahat yaşayabileceği kentler inşa etmek mi?” sorusunu sordu.

“RANTI YARATAN TEMEL UNSUR PLANLAMADIR”

Her kentin kendi rantını yarattığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Rantsız bir kent olmaz. Rantı yaratan temel unsur da planlamadır. Soru şu: Rantı kimin için kullanacağız? Rantı bir avuç kişi için mi yoksa rantı, o kentte yaşayan insanlar için mi kullanacağız? Biz; planlamayla, kentsel dönüşümle ortaya çıkan rantın halk için, kentte yaşayanlar için kullanılmasını istiyoruz” dedi.

“KENTLER DOĞAYLA BARIŞIK OLMALI”

Kılıçdaroğlu, kentte sadece insanların değil, diğer canlıların da yaşadığına dikkat çekerek, “Onların da o kentte olma hakları var. Ağaçların, kuşların, bunların da olma hakkı var. Yaşanabilir kentsel dönüşüm öngörülürken doğayla barışık bir kentin olmasına da hepimizin özen göstermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“ŞEHİRLER, ENGELLİLER İÇİN DE YAŞANBİLİR OLMALI”

Kılıçdaroğlu, kentlerin, engelli vatandaşlar için de yaşanabilir olması gerektiğinin altını çizdi.